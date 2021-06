ΕΕ: Ασκεί την οψιόν για 150 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Moderna

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ασκήσει την οψιόν προμήθειας επιπλέον 150 εκατομμυρίων εμβολίων από την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna, ανέφερε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Οι δόσεις αναμένεται να παραδοθούν το επόμενο έτος, ανέφερε εκπρόσωπος του μπλοκ. Οι πρόσθετες δόσεις αποτελούν μέρος μιας σύμβασης για 300 εκατομμύρια δόσεις, εκ των οποίων οι μισές έχουν ήδη παραγγελθεί από το μπλοκ των 27 κρατών-μελών.

«Σήμερα εξασφαλίσαμε 150 επιπλέον δόσεις του εμβολίου της Moderna. Εξασφαλίζουμε δόσεις και της επόμενης γενιάς των εμβολίων, κάτι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε ευέλικτοι κατά των μεταλλάξεων του covid-19», σημείωσε με τη σειρά της, μέσω Twitter η επικεφαλής της επιτροπής Oυρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

