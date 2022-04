Πεσκόφ: Έχουμε «σημαντικές απώλειες» - Η Μαριούπολη θα απελευθερωθεί από τα εθνικιστικά τάγματα

Στην παραδοχή ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν «σημαντικές απώλειες» στην Ουκρανία προχώρησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ενώ τόνισε πως η Μαριούπολη θα απελευθερωθεί από τα «εθνικιστικά τάγματα, αργά ή γρήγορα», υποστηρίζοντας πως ο βομβαρδισμός στο μαιευτήριο της πόλης ήταν «στημένος».

Χαρακτηριστικά, σε ερώτηση που του τέθηκε από δημοσιογράφο του Sky News αναφορικά με το αν η Ρωσία φέρεται διατεθειμένη να καταλάβει τη Μαριούπολη «ανεξαρτήτως κόστους της ανθρώπινης ζωής», απάντησε ότι «η Μαριούπολη θα απελευθερωθεί από τα εθνικιστικά τάγματα. Ελπίζουμε να συμβεί αργά ή γρήγορα». Παράλληλα, υποστήριξε πως η είδηση για τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου ήταν «στημένη».

«Το νοσοκομείο ήταν ένα ψεύτικο νοσοκομείο. Ήταν ψεύτικο και έχουμε πολύ σοβαρούς λόγους να το πιστεύουμε» σχολίασε ο Πεσκόφ.

Στην ίδια συνέντευξη αναγνώρισε πως η Ρωσία έχει υποστεί «σημαντικές απώλειες» στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να δώσει αριθμούς. «Έχουμε υποστεί σημαντικές στρατιωτικές απώλειες. Είναι μια τεράστια τραγωδία για εμάς», σημείωσε όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

H Ρωσία στα τέλη του Μάρτη είχε ανακοινώσει ότι έχασε 1.351 στρατιώτες και ότι 3.825 ακόμη είχαν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου.

