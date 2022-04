ECDC: Αυξάνονται τα περιστατικά ηπατίτιδας άγνωστης προέλευσης σε παιδιά

Ο αριθμός των ανεξήγητων λοιμώξεων από ηπατίτιδα στα παιδιά συνεχίζει να αυξάνεται, με κρούσματα να αναφέρονται πλέον στην Ιρλανδία και τουλάχιστον σε άλλες πέντε χώρες, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).



Εννέα περιπτώσεις οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά ηλικίας μεταξύ ενός και έξι ετών αναφέρθηκαν πρόσφατα στην πολιτεία της Αλαμπάμα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τρίτη το ECDC. Όλα βρέθηκαν επίσης θετικά για αδενοϊό.



Με τις έρευνες να συνεχίζονται για περιπτώσεις στην Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, την Ολλανδία και την Ισπανία, η ακριβής αιτία της ηπατίτιδας στα προσβεβλημένα παιδιά παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με το ECDC.

#Update on the #hepatitis cases of unknown origin in children.#Denmark, #Ireland, #Netherlands, #Spain and the #US report cases.



