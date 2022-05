CNN: Δορυφορικές εικόνες εντόπισαν ρωσικά πλοία να «κλέβουν» ουκρανικά σιτηρά στην Κριμαία

Νέες δορυφορικές φωτογραφίες καταγράφουν δύο πλοία μεταφοράς φορτίου με σημαία Ρωσίας να ελλιμενίζονται στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία και να φορτώνουν με αυτό που πιστεύεται ότι είναι «κλεμμένο ουκρανικό σιτηρό», σύμφωνα με το CNN. Οι φωτογραφίες ελήφθησαν στις 19 και 21 Μαΐου, από την εταιρεία δορυφορικών υπηρεσιών Maxar Technologie, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι νέες εικόνες δείχνουν τα πλοία -- το Matros Pozynich και το Matros Koshka -- ελλιμενισμένα δίπλα σε κάτι που φαίνεται να είναι σιλό σιτηρών με κόκκους να χύνονται από μια ζώνη σε ανοιχτό αμπάρι.

Και τα δύο πλοία έχουν πλέον εγκαταλείψει το λιμάνι, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic.com, με το Matros Pozynich να διασχίζει το Αιγαίο Πέλαγος και να βρίσκεται καθ' οδόν προς τη Βηρυτό και το Matros Koshka να πλέει ακόμα στη Μαύρη Θάλασσα.

Russia's theft of Ukrainian grain appears to be ramping up as it continues its war on the country, according to new satellite photos of the Crimean port of Sevastopol https://t.co/rTrTZg5f3l