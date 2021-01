Δήμαρχος Λονδίνου: Ένας στους 30 κατοίκους της πόλης νοσεί από κορονοϊό

Με κατάρρευση απειλή πλέον τα νοσοκομεία του Λονδίνου η διασπορά του κορονοϊού, με την πόλη να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση «μείζονος συμβάντος», ενώ ο δήμαρχος του Λονδίνου Σακτίκ Καν έκανε γνωστό πως 1 στους 30 κατοίκους νοσεί από κορονοϊό.

Όπως σημειώνει η Daily Mail οι περιπτώσεις μολύνσεων από covid-19 είναι πάνω από 1.000 ανά 100.000 άτομα ενώ παρατηρήθηκε αύξηση 27% από τις 30 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου στους ασθενείς που εισήχθησαν στα νοσοκομεία.

Την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βρετανική πρωτεύουσα επισήμανε με ανάρτησή του στο twitter ο Σαντίκ Καν.

BREAKING:



Today I have declared a major incident in London because the threat this virus poses to our city is at crisis point. One in 30 Londoners now has COVID-19. If we do not take immediate action now, our NHS could be overwhelmed and more people will die.