CNN: Ο Μπλίνκεν θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει έως τα τέλη του 2022

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, είπε στους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ ότι η χώρα του πιστεύει πως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και τα τέλη του 2022, ανέφεραν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως μεταδίδει το CNN.

