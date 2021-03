Χάκερ παραβίασαν κάμερες ασφαλείας εισβάλλοντας σε Tesla και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις

Ομάδα χάκερ απέκτησε πρόσβαση σε πάνω από 150.0000 κάμερες ασφαλείας της εταιρείας Verkada σημαίνοντας συναγερμό για χιλιάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς στις ΗΠΑ, καθώς μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης περιλαμβάνονται επιχειρηματικοί κολοσσοί όπως η Tesla, η Cloudfare και η Equinox.

Υπολογίζεται ότι απέκτησαν την πρόσβαση σε τουλάχιστον 150.000 κάμερες, μεταξύ των 24.000 πελατών της εταιρείας, οι οποίοι περιλαμβάνουν επίσης καταστήματα, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, αεροδρόμια, ακόμη και ιδιωτικές κατοικίες.

Την μεγαλύτερη ανησυχία για το χακάρισμα προκαλεί το γεγονός ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί λογισμικό αναγνώρισης προσώπων, γεγονός που σημαίνει ότι δυνητικά ο οποιοσδήποτε βρέθηκε στα σημεία που επλήγησαν θα μπορούσε να πέσει θύμα των κακόβουλων πρακτικών των χάκερ.

Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg, δείχνει εργαζόμενους σε μια γραμμή συναρμολόγησης σε ένα εργοστάσιο της Tesla στη Σανγκάη. Σύμφωνα με τους χάκερ μετά την παραβίαση απέκτησαν πρόσβαση σε 222 κάμερες σε εργοστάσια και αποθήκες Tesla.

NEW: A group of hackers say they breached a massive trove of security-camera data collected by startup Verkada, gaining access to live feeds of 150,000 surveillance cameras inside hospitals, companies, police departments, prisons and schools https://t.co/clDwe1xebi pic.twitter.com/FNKIiVbGIu