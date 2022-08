Βρετανία: Οι Ρώσοι δυσκολεύονται με την απείθεια που δείχνουν τα ένοπλα τάγματα

Η Ρωσία δυσκολεύεται να παρακινήσει αλλά και να προσθέσει «βοηθητικές δυνάμεις» στα τακτικά στρατεύματά της στο Ντονμπάς, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.



Στις 15 Αυγούστου στα μέα κοινωνικής δικτύωσης της Ουκρανίας κυκλοφόρησε ένα βίντεο, το οποίο φέρεται να δείχνει στοιχεία από μια στρατιωτική μονάδα της αυτοαποκαλούμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ (LPR) να αρνούνται να συμμετάσχουν σε μια επιχείρηση



Οι μαχητές ισχυρίστηκαν ότι είχαν ήδη εκπληρώσει το καθήκον τους αποκτώντας τον έλεγχο της Περιφέρειας Λουχάνσκ και δεν ήθελαν να πολεμήσουν στη γειτονική περιοχή του Ντόνετσκ – παρά τις απειλές από τους διοικητές, ανέφερε η ενημέρωση.



Η έκθεση του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας προσέθεσε ότι η Ρωσία δυσκολεύεται να παρακινήσει τις βοηθητικές δυνάμεις της να ενταχθούν στα τακτικά στρατεύματά της στο Ντονμπάς. Αυτό οδηγεί τους διοικητές να καταφεύγουν πιθανότατα στη χρήση οικονομικών κινήτρων για να βάλουν τα στρατεύματα στη μάχη.

Ένας λόγος για τον οποίο αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα είναι ότι έχει κατηγοριοποιήσει τον πόλεμό της με την Ουκρανία ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», η οποία περιορίζει τις εξουσίες του κράτους για νομικό εξαναγκασμό, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/yI2OUa5eEe



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gckTwVSILW