Black is the new black: Τα μεγαλύτερα ονόματα της «μαύρης τέχνης» σε μια pop up έκθεση

Η Destinee Ross-Sutton οργάνωσε το καλοκαίρι για λογαριασμό των Christie’s, μία ψηφιακή δημοπρασία με τίτλο «Πες το δυνατά: είμαι μαύρος και υπερήφανος» (Say It Loud: I’m Black and Proud)». Η πώληση περιλάμβανε μόνο μαύρους καλλιτέχνες και κάθε αγοραστής έπρεπε να υπογράψει δεσμευτικό συμβόλαιο για τη μεταπώληση του έργου. Η εν λόγω δημοπρασία προκάλεσε αίσθηση, όχι μόνο για την επιτυχία που σημείωσε, αλλά γιατί έφερε μία νέα φουρνιά δημιουργών στο επίκεντρο του συλλεκτικού ενδιαφέροντος.

Τώρα, η 25χρονη Ross-Sutton που εκτός από επιμελήτρια, είναι σύμβουλος αγοράς τέχνης και καλλιτέχνις, έφερε τους εικαστικούς με τους οποίους συνεργάστηκε στη δική της γκαλερί. Παρά την ανασφάλεια της πανδημίας, έκλεισε στο Σόχο του Μανχάταν, το σπίτι που ανήκε στην γκαλερίστα Πόλα Κούπερ, χωρητικότητας 8.000 τ.μ., και παρουσίασε την έκθεση «Μαύρες φωνές: Φίλος του μυαλού μου» (Black Voices: Friend of My Mind). Το γεγονός άνοιξε στις 19 Δεκεμβρίου και πρόθεση της δαιμόνιας επιμελήτριας είναι να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο.

Περιλαμβάνει έργα ανερχόμενων και καθιερωμένων μαύρων καλλιτεχνών, με πιο γνωστό τον Amoako Boafo. Ο 36χρονος ζωγράφος, γεννημένος στη Γκάνα, τον τελευταίο χρόνο κυριολεκτικά σαρώνει στη διεθνή αγορά, όπου κι αν εμφανίζεται. Οι τιμές, όμως, σε όσους έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στη διεθνή αγορά δεν είναι απαγορευτικές. Κυμαίνονται από 1000 ευρώ για ένα μικρό έργο της καλλιτέχνιδος από τις Μπαχάμες Cydne Coleby έως 60.000 ευρώ για το γλυπτό της Vanessa German. Η μέση τιμή κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 7.000 ευρώ.

Προσοχή όμως! Το συμβόλαιο που εφάρμοσε στους Christie's με τίτλο «η συμφωνία Ross-Sutton», ισχύει κι εδώ. Οι αγοραστές συμφωνούν να μη μεταπωλήσουν το έργο σε δημοπρασία για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Αν παρ’ όλα αυτά το επιθυμούν, οφείλουν να δώσουν στον καλλιτέχνη δικαίωμα πρώτης άρνησης. Σε περίπτωση συγκατάθεσης του καλλιτέχνη, οφείλουν να του δώσουν το 15% από τα κέρδη της μεταπώλησης. Η έκθεση περιλαμβάνει 70 έργα συνολικά, εκ των οποίων τα 40 βρίσκονται στο χώρο, ενώ τα άλλα 30 εκτίθενται εικονικά.

Η Ross-Sutton βλέπει στη συμφωνία που καθιέρωσε, μια επενδυτική ευκαιρία με όφελος τόσο για τον συλλέκτη όσο και για τον καλλιτέχνη, ενώ δεν παραβλέπει τις ευκαιρίες που επιφυλάσσει το ψηφιακό περιβάλλον. «Σήμερα, έχουμε πρόσβαση σε τεχνολογίες που δεν είχαμε πριν. Μπορούμε και πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε».

Οι 31 συμμετέχοντες καλλιτέχνες είναι ένα μείγμα από ονόματα που δραστηριοποιούνται στην εικαστική σκηνή της Σουηδίας, όπως οι Jon Key, Debra Cartwright, Tiff Massey και Otis Kwame Kye Quaicoe, και ορισμένοι που συμπεριλήφθηκαν στη δημοπρασία των Christie’s, όπως οι Collins Obijiaku, Khari Turner, Wonder Buhle, Eniwaye Oluwaseyi, και Nelson Makamo.

Δεν ξέρουμε το καλλιτεχνικό έργο της Ross-Sutton, αλλά είναι βέβαιο πως ηγείται με αξιώσεις και θα μας απασχολήσει ως dealer της δυναμικής και πολλά υποσχόμενης μαύρης εικαστικής κοινότητας. Σχεδιάζει για το Νοέμβριο να μεταφέρει το «Black Voices» στη Σιγκαπούρη, ενώ την άνοιξη ετοιμάζει έκθεση στη Νέα Υόρκη με γυναίκες καλλιτέχνες. Αν και δεν είναι σε θέση να διατηρεί μόνιμους χώρους σε όλο τον κόσμο, δεν προβληματίζεται. «Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να αναδυθώ σε αυτές τις πόλεις, με ή χωρίς συνεργάτες».

Ανακαλύψτε τους συνεργαζόμενους καλλιτέχνες της επιμελήτριας στο ross-sutton.com