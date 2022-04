Αζοφστάλ: Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι άνοιξε διάδρομο για εκκένωση του από τις ουκρανικές δυνάμεις

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι άνοιξε ένα διάδρομο για τις ουκρανικές δυνάμεις που θέλουν να δεχθούν την ρωσική πρόταση να καταθέσουν τα όπλα και να αποχωρήσουν με ασφάλεια από τo εργοστάσιο της Αζοφστάλ στην πολιορκημένη πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης.

Νωρίτερα, η Ρωσία απηύθυνε τελεσίγραφο στις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο μεταλλουργίας του Αζοφστάλ στη Μαριούπολη μέχρι το μεσημέρι, ώρα Μόσχας.

«Όσοι παραδώσουν τα όπλα τους είναι εγγυημένο ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε χαρακτηριστικά το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Συγκεκριμένα, η Μόσχα ζήτησε από τα στρατεύματα να αποσυρθούν από τη χαλυβουργία από τις 14:00 ως τις 16:00 (ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας) «χωρίς εξαίρεση, χωρίς όπλα και χωρίς πυρομαχικά».

Νωρίτερα, ειδικές δυνάμεις των φιλορώσων αυτονομιστών είχαν ξεκινήσει την έφοδο στο εργοστάσιο μεταλλουργίας του Αζοφστάλ, σύμφωνα με τον Έντουαρντ Μπασούρι, εκπρόσωπο του αποκαλούμενου Υπουργού Εσωτερικών της Δημοκρατίας του Λαού του Ντονέτσκ όπως είχε μεταδώσει το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Στο εργοστάσιο υπάρχουν εκτός από Ουκρανούς στρατιώτες και πολλοί άμαχοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Κάτοικοι της Μαριούπολης κρύβονται στο εργοστάσιο για να γλιτώσουν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, είχε δηλώσει ο Μιχάιλο Βερσίνιν αξιωματικός της αστυνομίας της πόλης μιλώντας την Κυριακή σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

«Δεν εμπιστεύονται τους Ρώσους. Βλέπουν τι συμβαίνει στην πόλη και για τον λόγο αυτό παραμένουν στο χώρο του εργοστασίου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Βερσίνιν, περίπου 100.000 άνθρωποι παραμένουν στη Μαριούπολη, η οποία πριν τον πόλεμο μετρούσε περίπου 400.000 κατοίκους.

Αρκετές χιλιάδες Ουκρανοί μαχητές πιστεύεται ότι βρίσκονται στο Αζοφστάλ, το οποίο διαθέτει και υπόγειες εγκαταστάσεις

