Astellas Ελλάδος: Τηρούμε αποστάσεις... αλλά όχι από τον γιατρό μας

«Τηρούμε αποστάσεις...αλλά όχι από τον γιατρό μας», είναι το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας που υλοποιεί η Astellas Ελλάδος, στο πλαίσιο της οποίας συνεχίζει τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του προστάτη. Στόχος της εκστρατείας είναι να παροτρύνει τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη να συνεχίσουν τη θεραπεία τους σε συνεννόηση και επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους.

Βασικό όχημα της ενημερωτικής εκστρατείας είναι ένα animation βίντεο το οποίο θα προβληθεί σε ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα. Πρωταγωνιστής είναι ένας άνδρας, ο οποίος ακολουθώντας μια διαδρομή, αντιμετωπίζει εμπόδια -τον ίδιο του τον δισταγμό- και δυσκολεύεται να συνεχίσει. Mια γυναίκα, η οποία συμβολίζει την σύντροφο και στήριγμά του, τον ενθαρρύνει να ακολουθήσει τη διαδρομή, δηλαδή να συνεχίσει τη θεραπεία του για τον καρκίνο του προστάτη, αφού στο τέρμα της διαδρομής βρίσκεται ένα ιατρείο.

Σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία, ο καρκίνος του προστάτη διαγιγνώσκεται πιο συχνά στους άνδρες, και με αυξανόμενη συχνότητα. Ο αριθμός των νέων διαγνώσεων καρκίνου του προστάτη αυξάνεται: 450.000 νέες περιπτώσεις διαγνώστηκαν στην Ευρώπη το 2018, συγκριτικά με 345.000 νέες περιπτώσεις το 20121,2. Ειδικότερα για την Ελλάδα, οι νέες διαγνώσεις υπολογίζονται σε περίπου 6.500 για το 2018, ενώ οι θάνατοι περίπου σε 1.850 για το ίδιο διάστημα3.

Υπολογίζεται ότι ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί περίπου το 25% όλων των νέων καρκίνων στους άνδρες και ευθύνεται για το 10% των θανάτων από καρκίνο στους άνδρες κάθε χρόνο4. Στην Ελλάδα περίπου 3.500 άνδρες, χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο του προστάτη, κάθε χρόνο. Εάν ο καρκίνος του προστάτη διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο, το ποσοστό επιβίωσης στην πενταετία αγγίζει το 100%. Αντίθετα, εάν διαγνωστεί σε μεταστατικό στάδιο, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 30%5, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον τακτικό έλεγχο και τη συνέχιση της θεραπείας.

Αναφερόμενος στην εκστρατεία, ο κ. Χαράλαμπος Ναρδής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Astellas τόνισε σχετικά: «Με την συνέχιση της ενημερωτικής εκστρατείας με κεντρικό μήνυμα “Τηρούμε αποστάσεις...αλλά όχι από τον γιατρό μας”, θέλουμε να παροτρύνουμε τους ασθενείς, να αναζητήσουν, σε συνεννόηση με τον ιατρό τους, τις κατάλληλες θεραπευτικές λύσεις ώστε να διαχειριστούν τη νόσο αποτελεσματικά. Στην Astellas θέτοντας σε προτεραιότητα τον Ασθενή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του, συνεχίζουμε την αδιάκοπη προσπάθεια, πιστοί στη δέσμευσή μας για παροχή καινοτόμων και υψηλής ποιότητας θεραπευτικών επιλογών».

***Οι πληροφορίες της εκστρατείας ενημέρωσης κοινού προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Η εκστρατεία έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ με αριθμό πρωτοκόλλου 3435/15-1-2021.