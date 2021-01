«Ασπίδα» 25.000 στρατιωτών για την ορκωμοσία Μπάιντεν

Εμπόλεμη ζώνη θυμίζει η αμερικανική πρωτεύουσα ενόψει της αυριανής ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν. Ένας μεταλλικός φράκτης έχει στηθεί γύρω από το Καπιτώλιο, τα αεροδρόμια αυξάνουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ 25.000 στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς έχουν αναπτυχθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για πιθανές ένοπλες διαμαρτυρίες.

Είναι μάλιστα τόσο διάχυτη η καχυποψία και οι φόβοι που το Υπουργείο Άμυνας και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) θα υποβάλλουν σε έλεγχο τους στρατιωτικούς οι οποίοι θα προστατεύουν την περιοχή.

Τα 25.000 μέλη της εθνοφρουράς τα οποία θα περιπολούν καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες ορκωμοσίας και συνολικά περισσότερες δυνάμεις από ότι έχει αυτή τη στιγμή η χώρα σε Συρία, Ιράκ και Αφγανιστάν.

Συρματοπλέγματα έχουν υψωθεί και τσιμεντένια μπλοκ έχουν στηθεί για να προστατεύσουν μνημεία, όπως ο Λευκός Οίκος και το Καπιτώλιο, ή για να αποκλείσουν ολόκληρους οδικούς άξονες.

Το Arlington Memorial Bridge και το Rock Creek Parkway είναι κλειστά. Οι δρόμοι είναι κλειστοί και ισχύουν περιορισμοί στάθμευσης γύρω από το Καπιτώλιο, το Μνημείο του Λίνκολν, το Union Station, το Mall και τον Λευκό Οίκο.

Η αμερικανική αστυνομία πολλαπλασίασε τις προειδοποιήσεις και δήλωσε πως οι απειλές για νέες ένοπλες επιθέσεις εκ μέρους ακροδεξιών ομάδων είναι αληθινές. Θα είναι σε πλήρη επιφυλακή καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ιστορικής ημέρας.

Washington DC on high alert.@AFP graphic on the main events and security plans for the January 20 inauguration of Joe Biden and Kamala Harris as president and vice-president of the United States pic.twitter.com/u29uKEzjS1