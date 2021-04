Απομακρύνεται το ενδεχόμενο για «Πάσχα στο χωριό»

Η επίμονη διατήρηση των κρίσιμων αριθμών της πανδημίας σε υψηλά επίπεδα επηρεάζει και τις αποφάσεις για το Πάσχα, με το ενδεχόμενο μάλιστα να ανοίξουν οι μετακινήσεις να απομακρύνεται προς το παρόν. Καλύτερη εικόνα θα υπάρχει προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιστήμονες υπολογίζουν πως τα επόμενα βήματα θα γίνουν μαζικά, αμέσως μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα από τις 10 Μαΐου.

Φωτογραφία αρχείου

Εξαιρετικά επιφυλακτική είναι η κυβέρνηση ως προς το άνοιγμα των διαπεριφερειακών μετακινήσεων ενόψει του Πάσχα, με τις μέχρι τώρα ενδείξεις να συνηγορούν υπέρ της απόφασης ότι αυτό δεν θα επιτραπεί. Τα επιδημιολογικά δεδομένα και γενικότερα οι «σκληροί» δείκτες, διασωληνωμένοι και θάνατοι, δεν δείχνουν να υποχωρούν, ενώ η εισήγηση των λοιμωξιολογών κατα την χτεσινή τους συνεδρίαση, η οποία ηταν αρνητική ως προς το περαιτέρω άνογμα κά άλλης δραστηριότητας, λειτουργεί προς το παρόν ως «σηματωρός» για τις απο 'δω και πέρα αποφασεις. Κυβερνητικές πηγές άλλωστε θυμίζουν ότι σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο πρωθυπουργός στο STAR, ερωτηθείς για το τι θα συμβεί το Πάσχα, είχε απαντήσει ότι η όποια απόφαση θα ληφθεί με βάση την εισήγηση των ειδικών.

Καθώς το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει υψηλό, με την Αττική να δείχνει «δειλά σημεία εύθραυστης βελτίωσης», τη Θεσσαλονίκη μόνο σεσχετική σταθεροποίηση και περιοχές όπως το Κιλκίς, το Ρέθυμνο και η Θάσος σε επιδείνωση, οι λοιμωξιολόγοι εμφανίστηκαν αρνητικοί στο ενδεχόμενο να ανοίξουν από την ερχόμενη Δευτέρα τα mall, τα κέντρα αισθητικής αλλά και τα φροντιστήρια, παρά την μέχρι πρότινος επιθυμία του κυβερνητικού επιτελείου για μερικές ακόμη, έστω μικρές, ανάσες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που παρουσίασαν η κ. Παπαευαγγέλου και ο κ. Μαγιορκίνης, αν και η διασπορά του ιού συνολικά στην επικράτεια δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει υψηλή, με την πληρότητα στις ΜΕΘ να είναι 86% στην επικράτεια και 91% σε Αττική και Θεσσαλονίκη, και θα χρειαστούν 2-3 εβδομάδες για να ξεκινήσει η αποκλιμάκωση. Οι ημερήσιοι θάνατοι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα είναι και την επόμενη εβδομάδα στα τωρινά υψηλά επίπεδα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι επίμονη διατήρηση των κρίσιμων αριθμών της πανδημίας σε υψηλά επίπεδα επηρεάζει και τις αποφάσεις για το Πάσχα, με το ενδεχόμενο μάλιστα να ανοίξουν οι μετακινήσεις να απομακρύνεται προς το παρόν. Καλύτερη εικόνα θα υπάρχει προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, εντούτοις φαίνεται ότι στις τελικές αποφάσεις θα βαρύνει ο φόβος ότι ένα οριζόντιο άνοιγμα μετακινήσεων το Πάσχα θα μπορούσε να προκαλέσει ενδεχομένως «βραχυκύκλωμα» στα σχέδια για δυναμική εκκίνηση της τουριστικής περιόδου και άνοιγμα της εστίασης αμέσως μετά το Πάσχα.

Για την ώρα, φαίνεται πως μπαίνει στον πάγο και η εκπεφρασμένη μέχρι πρότινος επιθυμία της κυβέρνησης να επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να πάνε στα χωριά τους για τις ημέρες του Πάσχα. Συγκεκριμένα ήδη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης, είχε καταστεί σαφές πως η κυβέρνηση δεν θα «επιμείνει» στο θέμα των υπερτοπικών μετακινήσεων αφού η πίεση στο ΕΣΥ δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Έτσι, από το πρωί της Παρασκευής πλέον είχε καταστεί σαφές πως δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται ελπίδες και είναι προτιμότερο η πανδημία να περάσει με σαφή τρόπο σε φάση ύφεσης παρά να διακινδυνεύσουμε νέα έξαρση.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιστήμονες υπολογίζουν πως τα επόμενα βήματα θα γίνουν μαζικά, αμέσως μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα από τις 10 Μαΐου.

Τούτων λεχθέντων, χθες, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε θετικά μόνο για την επαναλειτουργία των σχολών οδηγών από την προσεχή Δευτέρα, με τους εξής κανόνες: Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα γίνονται διαδικτυακά, οι εκπαιδευτές και οι εξεταστές θα υποβάλλονται σε self test δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) και οι εξεταζόμενοι 24 ώρες πριν από την πρακτική άσκηση, τα ραντεβού των εξετάσεων θα γίνονται ανά μία ώρα και θα τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας από τη μετάδοση του κορωνοϊού. Επιπροσθέτως, από τη Δευτέρα επαναλειτουργεί το λιανεμπόριο με τη μέθοδο του click away στην Κοζάνη, η επιδημιολογική εικόνα της οποίας έχει βελτιωθεί.

Σημειώνεται πως οι ειδικοί δεν έλαβαν χθες αποφάσεις για περαιτέρω άνοιγμα δραστηριοτήτων όπως η λειτουργία των εμπορικών κέντρων ή τη λειτουργία των φροντιστηρίων, κάτι που μάλλον μετατίθεται για μετά το Πάσχα. Αναφερόμενη στην επαναλειτουργία δραστηριοτήτων, η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ Βάνα Παπαευαγγέλου επισήμανε ότι υποομάδα της επιτροπής εξετάζει την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου διασποράς του ιού και πρόσθεσε ότι θα προηγηθούν δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ θα εξεταστεί η ανά περιοχή επανεκκίνησή τους ανάλογα με το επιδημικό φορτίο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ανακοινώθηκαν 3.067 νέα κρούσματα της COVID-19 και 91 θάνατοι ασθενών. Στην Αττική εντοπίστηκαν 1.398 περιστατικά, στη Θεσσαλονίκη 425, στη Λάρισα 99. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 824 ασθενείς με COVID-19. Οι εισαγωγές νέων ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας ήταν προχθές 547.

Στο μεταξύ, χθες ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα emvolio.gov.gr για τα εμβολιαστικά ραντεβού των ατόμων με υποκείμενα νοσήματα. Η ένταξη των πολιτών στον προγραμματισμό έγινε με βάση τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που γίνεται με συγκεκριμένη αιτιολογία – διάγνωση. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξαν σημειωτέον και περιπτώσεις που πολίτες χωρίς να αντιμετωπίζουν τώρα κάποιο πρόβλημα υγείας και στους οποίους κάποια στιγμή συνταγογραφήθηκε φάρμακο με διάγνωση κάποιας πάθησης, έλαβαν ειδοποίηση να εμβολιαστούν. Τέλος, τη διαβεβαίωση ότι οι δόσεις εμβολίων της Johnson & Johnson που έχει παραλάβει η χώρα μας δεν θα χρησιμοποιηθούν πριν από τις ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την ασφάλειά του, παρείχε χθες ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.



Τι ισχύει το Σαββατοκύριακο



Υπενθυμίζεται πως και αυτό το Σαββατοκύριακο απελευθερώνονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις με τους πολίτες να μπορούν να μετακινηθούν με το όχημά τους σε όποιο σημείο του νομού τους επιθυμούν στέλνοντας 6 στο 13033, εφόσον πρόκειται για άσκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων και όριο μίας οικογένειας ανά όχημα.

Να σημειωθεί πως νέες περιοχές εντάσσονται από σήμερα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, «βαθύ κόκκινο» με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει. Συγκεκριμένα από σήμερα το πρωί στο βαθύ κόκκινο μπαίνουν η Θάσος, ο δήμος Ρεθύμνου, ο δήμος Φαιστού, ο δήμος Μαρώνειας-Σαπών, η Κύθνος, ο δήμος Διδυμότειχου, ο δήμος Πύδνας- Κολινδρού, ο δήμος Καβάλας, ο δήμος Βόλου, ο δήμος Σιντικής Σερρών και ο δήμος Βόρειων Τζουμέρκων, καθώς παρατηρείται αύξηση του ιικού φορτίου τους.

Επομένως στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου βρίσκονται οι εξής περιοχές: η Περιφέρεια Αττικής (πλην των δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων και Ύδρας),οι Περιφερειακές Ενότητες: Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Κοζάνης, Λέσβου, Ζακύνθου, Κω και Θάσου, καθώς και οι δήμοι: Καλυμνίων, Ρόδου, Χίου, Ρεθύμνου, Ανωγείων, Χανίων, Φαιστού, Καβάλας, Καρδίτσας, Γρεβενών, Κύθνου, οι δήμοι Ιωαννιτών, Κόνιτσας και Βόρειων Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οι δήμοι Σερρών, Αμφίπολης και Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ο δήμος Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, οι δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ο δήμος Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ο δήμος Ήλιδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, οι δήμοι Χαλκιδέων, Ερέτριας και Διρφύων-Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,ο δήμος Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ο δήμος Πύδνας - Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο δήμος Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, ο δήμος Μαρώνειας-Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης καθώς και η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν βελτίωση της επιδημιολογικής τους εικόνας, με αποτέλεσμα να «κατεβαίνουν» από το βαθύ κόκκινο στο κόκκινο. Έτσι, στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (δηλαδή στο κόκκινο), κατεβαίνουν - εντάσσονται πλέον από τη Δευτέρα: η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου, η Λέρος, οι δήμου Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, η Σκύρος, ο δήμος Λοκρών, οι δήμοι Αγκιστρίου, Κυθήρων και Ύδρας, καθώς το ιικό φορτίο στις περιοχές αυτές έχει σχεδόν μηδενιστεί.



Τι αλλάζει από τη Δευτέρα



Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς την Παρασκευή, οι σχολές οδηγών θα λειτουργούν με τους εξής κανόνες:



- Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο διαδικτυακά.

- Θα γίνονται υποχρεωτικά self tests ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους.

- Υποχρεωτικά self tests για τους εξεταζόμενους 24 ώρες πριν την πρακτική εξέταση.



Υπενθυμίζεται επίσης ότι από την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Απριλίου, σε έξι τομείς δραστηριότητας επεκτείνεται η χρήση των self tests στις εξής δραστηριότητες:



- Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)

- Εστίαση

- Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κ.λπ.)

- Υπηρεσίες καθαρισμού

- Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής

- Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων



Πώς θα δηλώνεται το αποτέλεσμα των self test



Οι εργαζόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα και θα επιλέγουν τη δήλωση αποτελέσματος για τους εργαζόμενους.



Έτσι με αρνητικό αποτέλεσμα, ο εργαζόμενος πηγαίνει κανονικά στην εργασία του. Εάν είναι θετικό, εντός 24 ωρών ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δημόσια δομή, είτε σε ιδιωτική δομή με επιβάρυνση του εργοδότη ή του ίδιου. Θα παραμείνει σε καραντίνα μέχρι το αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα παραμείνει θετικό, εκδίδεται βεβαίωση για την καραντίνα του εργαζόμενου. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό εκδίδεται πάλι βεβαίωση για την προσέλευση στην εργασία. Επίσης, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για την υποχρεοτικότητα των self tests.



Στους υπαλλήλους που υποχρεούνται να υποβληθούν σε self test και δεν προσκομίζουν κατά την προσέλευσή τους δήλωση αρνητικού αποτελέσματος η υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή αποδοχών λόγω μη παροχής εργασίας με υπαιτιότητα του υπαλλήλου.



Τσουχτερά πρόστιμα



Επισημαίνεται πως εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, τού επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.



Για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, τα self-tests είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία. Θα πρέπει δε να διενεργούνται μία φορά την εβδομάδα.

Διαβάστε ακόμα:

Ζ. Ράπτη: Πρέπει να κάνουμε υπομονή - Το ΕΣΥ πιέζεται πολύ

Τρεις διευθυντές κλινικών Covid: Ο πόλεμος με τον κορονοϊό δεν έχει τελειώσει

Μ. Γκάγκα: «Όχι» στο Πάσχα με 30 άτομα στις αυλές