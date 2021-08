Αποχώρησε και ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης από το Αφγανιστάν

Φωτογραφικό στιγμιότυπο, μέσα από διόπτρα νυχτερινής όρασης, στο οποίο εικονίζεται ο τελευταίος Αμερικανός στρατιωτικός να φεύγει τη Δευτέρα 30 Αυγούστου από την Καμπούλ, δημοσίευσαν στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας το τέλος του 20ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έχει τίτλο: «Ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης εγκατέλειψε το Αφγανιστάν», πρόκειται για τον υποστράτηγος Κρις Ντόναχιου, διοικητής της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, ο οποίος φαίνεται να επιβιβάζεται στο στρατιωτικό αεροσκάφος που πραγματοποιεί την τελευταία πτήση από το διεθνές αεροδρόμιο «Χαμίντ Καρζάι» της αφγανικής πρωτεύουσας.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a