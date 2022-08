Απέπλευσε το πρώτο πλοίο με σιτηρά από το λιμάνι της Οδησσού

Σήμερα Δευτέρα πραγματοποιήθηκε ο πρώτος απόπλους πλοίου από το λιμάνι της Οδησσού της Ουκρανίας, μετά τη ρωσική εισβολή, μεταφέροντας πάνω από 26.000 τόνους καλαμποκιού. Το πλοίο αναμένεται να υποβληθεί σε έλεγχο στην Κωνσταντινούπολη πριν συνεχίσει το ταξίδι του για την Τρίπολη του Λιβάνου, ανακοίνωσε το κέντρο εποπτείας της διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, σύμφωνα με το Reuters.

Το πλοίο Razoni με σημαία Σιέρα Λεόνε αναμένεται να φτάσει για έλεγχο στα τουρκικά ύδατα στις 2 Αυγούστου, ανακοίνωσε το Κοινό Κέντρο Συντονισμού (JCC) που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, προσθέτοντας ότι ζήτησε από όλα τα μέρη να ενημερώσουν τους στρατούς για να διασφαλίσουν τη διέλευσή του.

The first 🇺🇦 grain ship since #RussianAggression has left port. Thanks to the support of all our partner countries & @UN we were able to full implement the Agreement signed in Istanbul. It’s important for us to be one of the guarantors of 🌏 food security. pic.twitter.com/jOz3bdmdfB