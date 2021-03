Αλ. Μπουρλά: Βασικό κριτήριο για την επιλογή εμβολίου η αποτροπή θανάτων και νοσηλειών

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, τόνισε σήμερα ότι η αποτελεσματικότητα απέναντι στις νοσηλείες και τους θανάτους αποτελούν το βασικό παράγοντα επιλογής ενός εμβολίου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο HBO, ο Άλμπερτ Μπουρλά εξήγησε ότι η αποτελεσματικότητα απέναντι στη νοσηλεία και τον θάνατο, η αποτελεσματικότητα απέναντι στη συμπτωματική λοίμωξη και η αποτελεσματικότητα στη μόλυνση πρέπει να συνδυαστούν ώστε να υπάρξει η επιλογή εμβολίου κατά της Covid. «Ένας συνδυασμός και των τριών. Ξεκάθαρα, πάντως, αυτό που έρχεται πρώτο είναι η αποτελεσματικότητα απέναντι στους θάνατους και στις νοσηλείες», σημείωσε ο επικεφαλής της Pfizer.

O Άλμπερτ Μπουρλά σημείωσε επίσης ότι «για να καταστείλουμε την πανδημία, πρέπει να σταματήσουμε την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή του ιού, από την οποία προκύπτουν και οι μεταλλάξεις με τις παραλλαγές. Αν περιορίσουμε την ομάδα των ατόμων που μπορούν να μολυνθούν μέσω των εμβολιασμών, τότε και οι μεταλλάξεις θα μειωθούν αισθητά»

«Πλέον γνωρίζουμε πως το εμβόλιό μας είναι αποτελεσματικό στους συμπτωματικούς, αλλά έχουμε σημαντικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και στους ασυμπτωματικούς, ιδιαίτερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ. Περιμένουκε να δούμε περισσότερα, ωστόσο είμαστε αισιόδοξοι για την αποτελεσματικότητά του και στο κομμάτι των μολύνσεων. Η αποτροπή των μολύνσεων μπορεί να προστατέψει σίγουρα από την ανάπτυξη των μεταλλάξεων, οι οποίοες προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού», κατέληξε ο κ. Μπουρλά.

