Ακάρ: Ζητά και πάλι την αποστρατικοποίηση 16 νησιών του Αιγαίου

Το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου επανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα», αλλά και σε συνέντευξή του στο τουρκικό δίκτυο Haberturk.

Αναφερόμενος στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ο Ακάρ είπε, "Σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο στις σχέσεις μας με την Ελλάδα και πάντα ευνοούμε τις σχέσεις καλής γειτονίας. Ευχόμαστε τα σημερινά μας προβλήματα να επιλυθούν με ειρηνικά μέσα και μεθόδους". Τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου σε αυτό το πλαίσιο, ο Ακάρ είπε: "Ο γείτονάς μας κάνει αργά βήματα στο διάλογο. Αναμένουμε από αυτούς να είναι λίγο πιο ενεργοί".

