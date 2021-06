Αίτηση εισαγωγής στον Nasdaq για την τουρκική Hepsiburada.com

Shutterstock

Η Hepsiburada.com, επίσημα γνωστή ως D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS, δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα διαδικτυακών αγορών της Τουρκίας, με βάση το μερίδιο αγοράς, κατέθεσε αίτηση για δημόσια εγγραφή στoν Nasdaq.

H εταιρεία σκοπεύει να πουλήσει μετοχές στον τεχνολογικό δείκτη της αμερικανικής κεφαλαιαγοράς, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 28 Μαΐου, χωρίς να διευκρινίσει πόσες μετοχές σκοπεύει να πουλήσει ή πότε αναμένεται να προχωρήσει στη δημόσια εγγραφή.

Η εταιρεία ανήκει κατά 75% στις τέσσερις κόρες του επιχειρηματία Αιντίν Ντογκάν, ιδρυτή της Dogan Sirketler Grubu Holding AS, 24,6% των οποίων ανήκει στον ιδρυτή της. Η Franklin Resources Inc. κατέχει το υπόλοιπο 25%.

Τα έσοδα της εταιρείας υπερδιπλασιάστηκαν το περασμένο έτος, καθώς τα μέτρα κατά του κορονοϊού οδήγησαν σε αύξηση των διαδικτυακών αγορών.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Hepsiburada.com προσέλαβε τη Morgan Stanley, την JPMorgan Chase & Co., την Bank of America Securities, την UBS Investment Bank και την Goldman Sachs Group Inc. .