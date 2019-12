Eurolife ERB: Ισχυρές συνεργασίες, σταθερές αξίες και όραμα για το μέλλον

Πολυετής εμπειρία, σημαντικές συνεργασίες, ισχυρή κερδοφορία, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ηγετική θέση στον εγχώριο ασφαλιστικό κλάδο, είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον ασφαλιστικό όμιλο Eurolife ERB και τον τοποθετούν στο επίκεντρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Στόχος του ομίλου είναι να ασφαλίζει όλα αυτά που έχουν αξία για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

Με την ώθηση του παγκόσμιου ομίλου Fairfax Financial Holdings Limited, τη συνεργασία του με τη Eurobank και ένα ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερους από 1.200 συμβεβλημένους ασφαλιστικούς συνεργάτες, ο όμιλος Eurolife ERB έχει καταφέρει να διαθέτει οικονομική ευρωστία και να υπερκαλύπτει με άνεση τους απαιτούμενους δείκτες φερεγγυότητας.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Η Eurolife ERB είναι πρώτη σε κερδοφορία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με 21,3 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη προ φόρων και 198,3 εκατ. ευρώ συνολικά κέρδη προ φόρων, βάσει στοιχείων 2018. Είναι δεύτερη σε παραγωγή με 436 εκατ. ευρώ εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, ενώ το συνολικό της ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 2,8 δισ. ευρώ και οι συνολικές αποζημιώσεις σε 194 εκατ. ευρώ, επίσης το 2018. Την ίδια ώρα, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ που αφορούν σε έργα υποδομών και απασχολεί πάνω από 350 άτομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η πρώτη σε κερδοφορία ασφαλιστική εταιρεία στην ελληνική αγορά σχεδιάζει, διαθέτει και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Με την κληρονομιά της πολυετούς εμπειρίας του και με σταθερές τις θεμελιώδεις αρχές του, ο όμιλος Eurolife ERB κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο και υπερκαλύπτει τις ευρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις με σκοπό να είναι κάθε στιγμή σε θέση να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τους ασφαλισμένους του.

Ο όμιλος εστιάζει στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εφαρμογών, στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών, στην ενθάρρυνση των ανθρώπων να ζουν τη ζωή που επιθυμούν και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η Eurolife ERB υλοποιεί μία σειρά έργων για τον ψηφιακό της εκσυγχρονισμό, επενδύοντας συστηματικά και με συνέπεια στην τεχνολογία και την καινοτομία. Το portal Eurolife Partners, για παράδειγμα, είναι η πύλη μέσω της οποίας οι συνεργάτες της εταιρείας μπορούν, εύκολα και γρήγορα, να ετοιμάσουν προσφορές, να εκδώσουν και να παρακολουθούν συμβόλαια, να προχωρούν σε τιμολογήσεις, για όλες τις ροές του Ομίλου Eurolife ERB.

Μέσω της πλατφόρμας Eurolife Connect, κάθε πελάτης μπορεί να έχει πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού προφίλ του στον Όμιλο, αποκτώντας άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες όπως συμβόλαια, αιτήματα αποζημιώσεων και πληρωμή ασφαλίστρων, ενώ η πλατφόρμα Salesforce CRM, αποτελεί ένα πρωτοποριακό και σύγχρονο εργαλείο εξυπηρέτησης πελατών που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Salesforce, την κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων CRM παγκοσμίως.

Και επειδή ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η Eurolife ERB επένδυσε σε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, σε συνεργασία με τη DataRobot, μια πρωτοποριακή εταιρεία που ασχολείται με το ΑΙ και τις εφαρμογές του. Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιεί μοντέλα αυτοματοποιημένης γνώσης (machine learning), δίνοντας πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό αλγορίθμων. Με ανάλυση δεδομένων, επιτρέπει αυτοματοποιημένη μάθηση για τάσεις, ζημιές, ακυρώσεις συμβολαίων κ.λπ.

Όσο για τους συνεργάτες, η Eurolife ERB στοχεύει στην ανάπτυξη του δικτύου και στην περαιτέρω ενίσχυση του στελεχιακού της δυναμικού, με απώτερο σκοπό να γίνει ένας employer of choice για νέους επαγγελματίες, από όποιο αντικείμενο κι αν προέρχονται. Ταυτόχρονα, ο όμιλος επενδύει και σε ευέλικτες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το δίκτυο συνεργατών του, όπως επαγγελματική πιστοποίηση, επανεκπαίδευση & επαναπιστοποίηση διαμεσολαβητών, εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και το ΠΜΣ Advanced Program in Management for Insurance Executives, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Παράλληλα με όλες τις δραστηριότητες, η Eurolife ERB τρέχει την καμπάνια «Τι έχει αξία για σένα;» μέσω της οποίας ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ζουν τη ζωή που επιθυμούν, με αισιοδοξία, θετική διάθεση και όραμα να κάνουν πραγματικότητα κάθε επιδίωξή τους. Μας παρακινεί να σκεφτόμαστε πάντα αυτά που έχουν αξία στη ζωή μας και αποδεικνύει ότι μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει την αισιοδοξία, την ικανοποίηση και την προσδοκία για όλα αυτά που επιδιώκει κανείς για το μέλλον του.

Στον πυρήνα των δράσεων του ομίλου είναι και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς θέλει να επιστρέφει, κάθε χρόνο, μέρος της κερδοφορίας του στην κοινωνία. Το πρόγραμμα σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευμένες δράσεις σε 3 βασικούς πυλώνες (ποιότητα ζωής, παιδεία / πολιτισμός, επιχειρηματικότητα) και συνεργασίες, όπως:

- Η συνεργασία με τη HOPEgenesis για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

- Η συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, με σκοπό την προώθηση του πολιτισμού και της γνώσης.

- Η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, με σκοπό την προώθηση του έργου και των δραστηριοτήτων της.

- Η συνεργασία με την ethelon, με θέμα την ανάπτυξη εθελοντικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών για τους εργαζόμενους της εταιρείας.