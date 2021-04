Crypto Exchanges: Τα ανταλλακτήρια που οδηγούν σε ράλι τα νέα κρυπτονομίσματα

Τα ανταλλακτήρια έχουν κομβικό ρόλο στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων. Ορισμένα ανταλλακτήρια λόγω της κοινότητας που έχουν συσπειρώσει οδηγούν κρυπτονομίσματα που γίνονται διαθέσιμα για πρώτη φορά σε αυτά σε ιστορικές αυξήσεις της διαπραγματευτικές του αξίας. Στο σημερινό άρθρο, εξετάζουμε το network effect των ανταλλακτηρίων και τα μυστικά τους.

Όταν ένα κρυπτονόμισμα γίνεται διαθέσιμο σε ένα νέο ανταλλακτήριο, γίνεται γνωστό και εύκολο προσβάσιμο σε επενδυτές που το χρησιμοποιούν ενεργά. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Messari, αναφερόμαστε σε έξι ανταλλακτήρια:

Coinbase, Binance, FTX, Gemini, Kraken και OKEx.

Εξετάζοντας την τιμή διαπραγμάτευσης των νέων κρυπτονομισμάτων, πέντε ημέρες μετά τη διαθεσιμότητα τους στα ανταλλακτήρια, χωρίς καμία αμφιβολία το Coinbase προηγείται με αποδόσεις που αγγίζουν το 91%. Ωστόσο, παρατηρούμε αντίστοιχα και τη μεγαλύτερη διακύμανση, με εύρος που ξεκινάει από -32% μέχρι αποδόσεις που ζαλίζουν - 645%.

Σε αντίθεση στα υπόλοιπα ανταλλακτήρια παρατηρούμε ζημιές που αγγίζουν το 25% και κέρδη της τάξης μέχρι 60%, με το αμέσως μέσο όρο να κυμαίνεται στο 20%.

Χωρίς καμία αμφιβολία το Coinbase είναι το ανταλλακτήριο που είναι υπεύθυνο για τις μεγαλύτερες αποδόσεις, ωστόσο υπάρχουν αρκετά πρότζεκτ τα οποία επηρεάζουν τους αριθμούς με ακραίες μεταβλητές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το District Ox & Civic που σημείωσαν άνοδο 645% και 493% αντίστοιχα. Αν αφαιρέσουμε αυτά τα δύο- τα κέρδη πλέον διαμορφώνονται στα 29%.

Το OKEx έρχεται δεύτερο με μέσο όρο κερδών το 20%, το Kraken με 15%, το FTX με 12%, το Binance σχεδόν 0%, ενώ το Gemini σχεδόν οδηγεί σε ζημιές.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κοινή γνώμη που παρουσιάζει τη διαπραγμάτευση στο Binance, ως γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική άνοδο, δείχνοντας ότι οποιαδήποτε κέρδη είναι πρόσκαιρα. Στο παρελθόν το “When Binance” αποτελούσε δημοφιλή προτροπή προς τα πρότζεκτ να προχωρήσουν σε καταχώρηση στο δημοφιλές ανταλλακτήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Coinbase συνηθίζει να ανακοινώνει μαζικά σε μη τακτική βάση νέα πρότζεκτ που αξιολογεί. Οι ανακοινώσεις αυτές από μόνες του δεν δημιουργούν σημαντικό impact, και συνήθως τη στιγμή της ανακοίνωσης είναι ήδη αργά για να τοποθετηθεί κάποιος και να επωφεληθεί από πιθανές απόρροιες της ανακοίνωσης.

Στην τελευταία ανακοίνωση από τον Ιούνιο του 2020, το ανταλλακτήριο εξετάζει να υποστηρίξει τα παρακάτω κρυπτονομίσματα Aragon (ANT), Arweave (AR), DigiByte (DGB), Horizon (ZEN), Livepeer (LPT), KEEP Network (KEEP), Origin Protocol (OGN), Render Token (RNDR), Siacoin (SC), SKALE Network (SKL), and VeChain (VET).

Στην τελευταία προσθήκη- του Cardano στις 19 Μαρτίου 2021, το $ADA(Cardano) σημείωσε ιστορικό υψηλό στα $1,48, πέντε λεπτά μετά την καταχώρηση στο ανταλλακτήριο. Ωστόσο αργότερα μέσα στην ημέρα η τιμή διαπραγμάτευσης διορθώθηκε και έπεσε στο $1.24 σημειώνοντας πτώση 10.8%.