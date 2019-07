Στο «κόκκινο» η Wall Street παρά την ισχυρή αγορά εργασίας

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς τα ισχυρά και πολύ καλύτερα των προσδοκιών στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ λειτούργησαν αντίστροφα στην ψυχολογία των επενδυτών, εγείροντας φόβους ότι ενδεχομένως διακυβεύεται η πολυαναμενόμενη μείωση των επιτοκίων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, τον Ιούνιο η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε 224.000 νέες θέσεις εργασίας, ωστόσο τα βλέμματα των επενδυτών είναι στραμμένα στις επικείμενες κινήσεις της Fed και η θετική αυτή ένδειξη ενδέχεται να περιορίσει τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ στο τέλος του μήνα.

Συγκεκριμένα, οι επενδυτές συνεχίζουν να θεωρούν πιθανή μια μείωση επιτοκίων από τη Fed αλλά όχι κατά 50 μονάδες βάσης όπως εκτιμούσαν προηγουμένως. Αναλυτές πάντως επισημαίνουν ότι η ομιλία του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ στο Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα θα αποτελέσει καταλύτη για την πορεία των μετοχών.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,43% και έκλεισε στις 26.806 μονάδες έχοντας χάσει 115, ο S&P 500 κατέγραψε απώλειες 0,48% και ολοκλήρωσε στις 2.975 μονάδες, όπως και ο τεχνολογικός Nasdaq που έχασε 0,78% χαμηλότερα στις 8.098 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της Apple κατέγραψε απώλειες 2,06% μετά την υποβάθμιση της σε "sell” από "neutral” από αναλυτή της Rosenblatt Securities, ο οποίος εξέφρασε ανησυχίες για την πορεία που θα έχουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας τους επόμενους μήνες.

Στο προσκήνιο βρέθηκε επίσης η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, μετά το δημοσίευμα της New York Post, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον πάροχο δορυφορικής τηλεόρασης Dish Network Corp. για τη δημιουργία ενός τέταρτου αμερικανικού τηλεπικοινωνιακού φορέα, αν η προγραμματισμένη συγχώνευση μεταξύ της T-Mobile US Inc. και της Sprint Corp. ολοκληρωθεί. Στον απόηχο της είδησης ο τίτλος της Alphabet έχασε 1,4%.