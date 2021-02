Στα ύψη το Dogecoin χάρη στα tweets του Έλον Μασκ και άλλων διασημοτήτων

Η τιμή του κρυπτονομίσματος Dogecoin πραγματοποιεί νέο ράλι σήμερα και σημειώνει για ακόμα μία ημέρα ιστορικά υψηλά, μετά από σειρά θετικών αναρτήσεων στο twitter του επικεφαλής της Tesla Έλον Μασκ, αλλά και άλλων διασημοτήτων.

Ειδικότερα, το κρυπτονόμισμα που είχε δημιουργηθεί αρχικά ως είδος αστείου, εμπνευσμένο από σχετικό meme doge στο διαδίκτυο, βλέπει την τιμή του να σημειώνει άνοδο 65% σε 24 ώρες και να διαμορφώνεται στο ρεκόρ των 0,083745 δολαρίων, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

Σημειώνεται ότι χτες Κυριακή άλλωστε, ο όγκος των συναλλαγών σε dogecoin είχε ανέλθει περίπου στα 13,5 δισ. δολάρια καθιστώντας το έτσι το δέκατο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα.

Το συγκεκριμένο νόμισμα, που έχει για σύμβολο έναν…σκύλο, ξεκίνησε ως αστείο γύρω στο 2013, μετατρεπόμενο σταδιακά σε μόδα και εν τέλει σε ένα καθόλα σεβαστό και ανταγωνιστικό κρυπτονόμισμα, με την τιμή του να έχει ενισχυθεί κατά το ιλιγγιώδες 1.250% από τις αρχές του έτους, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία αγγίζει πλέον τα 10 δισ. δολάρια.

Σημαντικό μερίδιο στην αύξηση της αξίας έχει η προβολή που απολαμβάνει από διασημότητες, ακόμη και απ’ το χώρο της… μουσικής, όπως ο τραγουδιστής του συγκροτήματος «Kiss», Τζιν Σίμονς, και ο ράπερ Snoop Dogg, ο οποίος αστειεύτηκε πως θα αλλάξει το παρωνύμιό του από «Dogg» σε «Doge» εξαιτίας του νομίσματος.

Πέρα από τους δύο αυτούς celebrities, ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στη δημοφιλία του έχει διαδραματίσει η υποστήριξη που δείχνει τελευταία στο νόμισμα ο πλουσιότερος άνδρας του κόσμου για το 2020, Έλον Μασκ, την οποία εκφράζει με αναρτήσεις στο twitter.

🎶 Who let the Doge out 🎶