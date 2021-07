Ούριος άνεμος φουσκώνει ακόμα τα πανιά της παγκόσμιας χρηματιστηριακής ναυαρχίδας

To πάρτι των χρηματιστηριακών αγορών της Νέας Υόρκης συνεχίζεται με πρωταγωνιστές τις μεγάλες τράπεζες, που προέβησαν σε δυο σημαντικές κινήσεις, σχετικές με την επενδυτική κοινότητα.

Η πρώτη κίνηση αφορά τη βελτίωση της μερισματικής πολιτικής μέσω της αύξησης των μερισμάτων και η δεύτερη αφορά την εξαγγελία προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών (share buyback). Αμφότερες οι κινήσεις, αποδεικνύουν τόσο τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο αμερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα αφού η EKT και ο SSM αποθαρρύνουν τέτοιες πρακτικές, όσο και τις διαφορές στην πορεία των αγορών.

Η κεντρική χρηματιστηριακή σκηνή της Νέας Υόρκης, εξακολουθεί να βρίσκεται σε έναν οργασμό από εξελίξεις μεταξύ των οποίων είναι και η πολυαναμενόμενη είσοδος της διαδικτυακής χρηματιστηριακής εταιρείας Robinhood στο χρηματιστήριο, μέσω ΙΡΟ.

Η Robinhood, που ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική σε σχέση με τον ανταγωνισμό, έχει πλέον κάποια εκατομμύρια πελατών με μέσο χαρτοφυλάκιο της τάξης των $3.500, όταν τα μεγέθη για τις ανταγωνίστριες εταιρείες E-Trade, TD Ameritrade και Charles Schwab βρίσκονται στα $100.000, $110.000 και $240.000 αντιστοίχως.

Η εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αποτίμηση της Robinhood, αναμένεται να υπερβεί τα $40 δισ. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ενστάσεις και οι καθυστερήσεις για την έγκριση του ΙΡΟ από την πλευρά της SEC (Aμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), λόγω της εμπλοκής της πλατφόρμας σε δραστηριότητες που άπτονται των cryptos, δεν πτοούν τους διψασμένους για μετοχές, νέους σε ηλικία και εμπειρία επενδυτές του NYSE.

Με τα κεφάλαια που έχουν «σηκώσει» οι εταιρείες στη Νέα Υόρκη είτε μέσω IPOs είτε μέσω SPACs, να έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, αναμένεται ένα ακόμα θερμότερο καλοκαίρι. Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα, αναμένεται ότι το ύψος των US IPOs μέσα στο τρίμηνο του καλοκαιριού θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αγγίζοντας τα $40 δισ. Μαζί με την Robinhood, το επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει σε ΙΡΟ και η κατασκευάστρια μπαταριών αυτοκινήτου Clarios με αποτίμηση $20 δισ., ακολουθώντας το παράδειγμα της Oatly Group AB, της Procore Technologies Inc. και της Marqeta Inc.

Εκτός όμως από τα αμιγώς χρηματιστηριακά γεγονότα, τα νέα από τη αμερικανική πραγματική οικονομία, δεν είναι αρνητικά, για να φρενάρουν τη καταγραφή νέων υψηλών τιμών, από την πλευρά των εμβληματικών χρηματιστηριακών δεικτών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του FactSet, η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας στο δεύτερο ήμισυ του έτους παρ’ όλο που θα υπολείπεται του +10% του Q2, θα οδηγήσει σε μια ετήσια άνοδο του ΑΕΠ στο +6,5% από την πτώση του -3,5% μέσα στο 2020.

Σύμφωνα και πάλι με το FactSet, η ανεργία θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία από το σημερινό 5,8% στο 5,3 στο τέλος του 2021.

Ο Core PCE πληθωρισμός δεν αναμένεται να διατηρηθεί πάνω από το 2% μέχρι το τέλος του έτους, παρ’ όλο που ενισχύεται από τη κατανάλωση που προέρχεται περισσότερο από το 90% των χαμηλών εισοδημάτων, που βρέθηκαν λόγω covid, με επιδόματα και βοηθήματα ύψους $1 τρισ. στα χέρια.

Αυτά τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Fed θα περιορίσει σταδιακά τις αγορές ομολόγων, χρέους και λοιπών στοιχείων. Οπότε σύμφωνα με τη παρούσα εικόνα, δεν υπάρχουν λόγοι χρηματιστηριακής ανησυχίας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.