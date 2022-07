«Mykonos is Beautiful» αναφωνεί ο Mr. Brainwash για τη νέα του έκθεση

Το κοσμαγάπητο νησί των ανέμων βρίσκεται ψηλά στις καλοκαιρινές εξορμήσεις για διασημότητες από όλα τα μέρη της γης. Τώρα, έγινε και τόπος έμπνευσης για ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα της pop εικαστικής σκηνής. Η αρχή έγινε πριν από τέσσερα χρόνια όταν ο Γρηγόρης Καπόπουλος – δεύτερης γενιάς γκαλερίστας και γιος του Βαγγέλη Καπόπουλου – προσκάλεσε στη Μύκονο να δείξει δουλειά του ο Mr. Brainwash. Ο Thierry Guetta, όπως είναι το όνομα του, λάτρεψε το νησί κι επιστρέφοντας στις Η.Π.Α. και το εργαστήριό του, δημιούργησε μια σειρά έργων με αναφορά στο νησί. Ο Mr. Brainwash επιστρέφει κι αυτό το καλοκαίρι και γίνεται ο πιο θερμός πρεσβευτής της Μυκόνου στο διεθνές στερέωμα της τέχνης.

Με τα χρώματά του να προκαλούν μοναδικές εκρήξεις στους καμβάδες του, ο Mr. Brainwash κατέκλυσε τις δημιουργίες του με φράσεις κλειδιά που αποπνέουν αισιοδοξία και χαρά. Μοναδικές καρδιές, που «χτυπούν» στους ρυθμούς του νησιού που δεν κοιμάται ποτέ, πολύχρωμα έργα με τον τίτλο «Mykonos is beautiful» για τους πιστούς του νησιού και βέβαια κάπου εκεί στις συνθέσεις του βρήκαν χώρο και οι περίφημοι ανεμόμυλοι, που φέρουν το προσωπικό του ύφος.

Ο Mr. Brainwash παρουσιάζει χαρούμενα έργα στα οποία μας προτρέπει «Never give up» («Ποτέ να μην τα παρατάμε»), «Smile» («Χαμογέλα»), «Keep Smiling» («Συνέχισε να χαμογελάς»), «Follow your dreams» («Ακολούθησε τα όνειρα σου»), «Life is beautiful» («Η ζωή είναι ωραία»), «Love is the answer» («H αγάπη είναι η απάντηση»), όπου κυριαρχούν συνήθως παιδιά με τη χρήση εμβληματικών εικόνων και ειδώλων.

Ο διεθνής καλλιτέχνης, ο οποίος διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με την Kapopoulos Fine Arts, έχει καθιερωθεί στη διεθνή αγορά της σύγχρονης τέχνης. Ίσως το στοιχείο που τον ξεχώρισε, είναι ότι είχε από νωρίς την ευφυΐα να συνδυάσει στα έργα του στοιχεία της pop και της street art. Μαζί με τον Banksy, θεωρείται ότι κατάφεραν να φέρουν την τέχνη στο πλατύ κοινό, να την κάνουν προσιτή σε όλους. Δεν είναι τυχαίο που οι ιδέες του προσελκύουν την προσοχή των διασημοτήτων. Έχει συνεργαστεί με αστέρες του κινηματογράφου, της μουσικής και του ποδοσφαίρου, όπως η Madonna και ο Pele, ενώ τα έργα του έχουν προβληθεί σε κορυφαίες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Κοινωνικά ευαισθητοποιημένος θέτει συχνά την τέχνη του στην υπηρεσία της κοινωνίας και προσφέρει συνθέσεις του σε διάφορους φορείς που έχουν στο κέντρο τους τον άνθρωπο.

Ο Mr. Brainwash συνεχίζει το ταξίδι του στα μέρη μας και βάζει τη Μύκονο στον καμβά του.

Εγκαίνια έκθεσης: 23 Ιουλίου 2022. Ώρα 22:00 και μετά. Διάρκεια έκθεσης: ως 4 Αυγούστου. Ώρες λειτουργίας: 11:00 το πρωί -1:30 το βράδυ. Kapopoulos Fine Arts: Ενόπλων Δυνάμεων 15, κεντρικό Ματογιάννι, Μύκονος, τηλ. +30 22890 27 005. www.kapopoulosart.gr