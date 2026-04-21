«Τίτλος τιμής» η άρση ασυλίας

Προφανώς και θα ψηφιστεί από όλους τους βουλευτές της ΝΔ η άρση ασυλίας των συναδέλφων τους, οι οποίοι τελούν υπό εισαγγελική διερεύνηση. Έστω επειδή το ζήτησαν οι ίδιοι. Ακόμη πιο σπουδαίο, γιατί έτσι είναι καλύτερα. Αν μάλιστα κριθούν αθώοι, θα το έχει πει το Δικαστήριο που κρίνει επί της ουσίας.

Εξάλλου, στη «συνείδηση του λαού», οι βουλευτές που έσπευσαν να προωθήσουν τα «δίκαια αιτήματα» των ψηφοφόρων τους, προφανώς και θα κατέβουν στην ιερή μάχη της σταυροδοσίας με προβάδισμα έναντι των ομόσταυλων «αντιπάλων» τους.

Η άρση της ασυλίας ηχεί ήδη ως πράξη «ηρωική». Ως τραύματα στην καλή μάχη ενδιαφέροντος για τους συμπολίτες. Από εκείνα τα τραύματα που καταφέρνουν, ενίοτε, αδίστακτοι αντίπαλοι και άλλες «σκοτεινές» δυνάμεις. Δεν γίνεται να μην και αυτές. Σίγουρα κάποιες καθοδηγούν την Κοβέσι και τα τσιράκια της.

Εξάλλου, οι δύο που τους πάνε με κακούργημα (Καραμανλής Κώστας και Παπακώστα Κατερίνα), έχουν ήδη δηλώσει πως δεν έχουν καμία αξίωση υποψηφιότητας στην επόμενη κάλπη.

Διερευνήθηκε βεβαίως η απομάκρυνση από τα ψηφοδέλτια για όλους τους βουλευτές, που θα παραπεμφθούν. Αλλά γρήγορα έγινε αντιληπτό στο Μαξίμου ότι δεν ήταν καλή ιδέα. Ευτυχώς. Γι αυτό έκανε την σχετική νύξη αποκατάστασης ο ίδιος ο πρόεδρος της ΝΔ κατά την συζήτηση με τον Ανδρουλάκη στη Βουλή.

Το είπε και ο Μάκης Βορίδης, που διεσώθη στο παρατσάκ από τα νύχια των επιτηδείων για μια μονογραφή που, όπως είχε την υποχρέωση, έβαλε στο εξώφυλλο των διαδικασιών της χρυσοτόκου όρνιθας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είχε πει ο ίδιος, προ ολίγων μηνών στους δικούς του διώκτες σε «3.000 σελίδες, μιλάνε όλοι με όλους, δεν υπάρχει (ούτε) μια συνομιλία δική μου και δεν υπάρχουν αναφορές που να με εμπλέκουν. Δεν έχω ζητήσει τίποτα για οποιονδήποτε, δεν υπάρχει τίποτα».

Αλλά και τώρα, χθες πάλι, το επανέλαβε ως καλός νομικός παραστάτης: όσοι θα παραπεμφθούν, τελικά, θα αθωωθούν. Αλλά είναι παρά ταύτα σωστό να παραπεμφθούν. Γιατί αλλιώς θα μείνουν με τη ρετσινιά. Τουλάχιστον να μη μείνουν χωρίς θέση στο Βουλευτήριο.

Δυσκολεύομαι βεβαίως να φανταστώ ότι οι διάφοροι της αντιπολιτεύσεως δεν θα συνεχίσουν να ζητούν την ατιμωτική απομάκρυνση από την πολιτική ζωή (προφανώς και από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ) των ασύλων, μέχρι σήμερα, βουλευτών. Εδώ έλουζαν συλλήβδην με τα χειρότερα, πρωθυπουργό και όλη την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, μέχρι του σημείου να ισχυρίζονται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχασε τη δεδηλωμένη.

Αν οι άσυλοι ήσαν στο «ένα είν’ το κόμμα», οι κομμουνιστές θα τους είχαν στα όπα-όπα, ως ήρωες της αντίστασης στο καθεστώς.

Δυστυχώς γι' αυτούς που θα παραπεμφθούν επειδή σήκωσαν το τηλέφωνο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι βουλευτές αστικού κόμματος, το οποίο πρέπει να φαίνεται τίμιο και να τηρεί τους καλούς τρόπους της καλής κοινωνίας.

Ευτυχώς για τους ίδιους θα ανταλλάξουν την «ντροπή» στην επόμενη κάλπη ως «τίτλο τιμής». Κι ας μην έχει βγει ακόμη μέχρι τότε καμία δικαστική απόφαση. Καλύτερα από μια άποψη. Με τους δικαστές δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.