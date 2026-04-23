Μπουνιά (Euronext): Ελληνικές ναυτιλιακές μπορούν να βρουν το «σπίτι» τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Βέβαιος ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες θα αρχίσουν να εισάγουν τις μετοχές τους στο «σπίτι» τους, δηλαδή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εμφανίστηκε ο κ. Stephane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

«Είμαστε σ’ ένα οικοσύστημα που αναπτύσσουμε τον διάλογο με όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, ώστε να εισαχθούν στο “σπίτι” τους», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της Euronext, εξηγώντας ότι, αν και θα απαιτηθεί χρόνος, είναι σίγουρος ότι θα διορθωθεί η κατάσταση. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «αυξάνουμε τις πιθανότητες για τις ελληνικές ναυτιλιακές να εισαχθούν σε μια αγορά που θα γίνει βαθύτερη, μεγαλύτερη και πιο ορατή στους διεθνείς επενδυτές».

Ερωτηθείς για τη επικείμενη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου από τον MSCI στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών, ο κ. Boujnah έκανε λόγο για επιστροφή στην κανονικότητα. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, «αυτό που είχαμε πριν ήταν μια ανωμαλία», αναφερόμενος στην περίοδο που η Αθήνα συγκαταλεγόταν στις Αναδυόμενες Αγορές. «Το status της ελληνικής οικονομίας ανήκει στις Αναπτυγμένες Αγορές», συμπλήρωσε, εστιάζοντας στην υψηλή καινοτομία, στις προηγμένες τεχνολογικές εταιρείες κ.α. «Πήρε καιρό, αλλά επιστρέφουμε στο φυσιολογικό», επανέλαβε, απορρίπτοντας το επιχείρημα ότι «τα πράγματα ήταν καλύτερα όταν ήμασταν στις Αναδυόμενες Αγορές». Η πραγματικότητα είναι, συνέχισε, ότι η χώρα βρίσκεται στον σωστό δρόμο και ότι η δυναμική είναι σημαντική.

Σχετικά με την επιλογή της Euronext να επενδύσει τώρα στην Ελλάδα, υπενθύμισε το ανοδικό momentum της οικονομίας, με τη χώρα να έχει επιστρέψει στην κανονικότητα έπειτα από 15-20 χρόνια μιας άνευ προηγουμένου πίεσης. «Εδώ που είμαστε σήμερα είναι ένα εκπληκτικό κατόρθωμα», ανεφερε, παραπέμποντας στα δημοσιονομικά πλεονάσματα, στη διαχείριση του χρέους κ.α. Δεν παρέλειψε, επίσης, να χαιρετήσει αφενός το βάθος των επιχειρήσεων, επικαλούμενος ως παράδειγμα τις τράπεζες και τη Metlen, αφετέρου, τα προνόμια του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας.

Ιδιαίτερα εντύπωση άφησε το σχόλιο για το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, το οποίο υποστήριξε ότι μοιάζει με εκείνο του Λουξεμβούργου, αν και, όπως σημείωσε, «για εσάς που ζείτε εδώ, δεν είναι εύκολα αντιληπτό». Όπως εξήγησε, στη Γαλλία, η οποία δεν έχει περάσει τις δυσκολίες της Ελλάδας, το 35% των ψηφοφόρων στηρίζει ένα ακροδεξιό και αντιευρωπαϊκό κόμμα, ενώ ένα 15% ψηφίζει ένα κόμμα της άκρας αριστεράς,πολύ πιο αριστερά από τον ΣΥΡΙΖΑ των πρώτων ετών. «Αυτό σημαίνει ότι περίπου ένας στους δύο Γάλλους επιθυμεί την πλήρη αποδόμηση του συστήματος. Κι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βιώσει μειώσεις μισθών και συντάξεων».

Όσον αφορά την κεφαλαιακή ένωση της Ευρώπης, υποστήριξε ότι η Euronext κάνει αυτόν τον στόχο πραγματικότητα και τα όσα έγιναν με το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Σήμερα, η ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, το ενιαίο βιβλίο εντολών και η ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα της Euronext παράγουν καθημερινά συναλλαγές ύψους 12,5 έως 14 δισ. ευρώ. «Είμαστε σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτεροι από την αγορά του Λονδίνου», σχολίασε, χαρακτηριστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι, έχουμε τη συνταγή για να γίνει πραγματικότητα η Ένωση Κεφαλαιαγορών. Είναι αλήθεια ότι η πρόοδος είναι αργή, αλλά πλέον έχουμε ανεβάσει ταχύτητα και κλίμακα, συνέχισε. «Τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και χαίρομαι που η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτή τη δυναμική», κατέληξε, προαναγγέλνοντας τον διορισμό του Γιάννου Κοντόπουλου στο διοικητικό συμβούλιο της Euronext και του Άγγελου Νικολάου στο εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας.