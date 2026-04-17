Χρηματιστήριο Αθηνών: Μεταβλητότητα και πτώση με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Στις 2.266 μονάδες διαμορφώνεται ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρουσιάζοντας κάμψη 0,36%. Την τάση αυτή αποδίδουν οι αναλυτές στην προσοχή των επενδυτών, η οποία εστιάζεται στις όποιες εξελίξεις που θα προκύψουν, ενδεχομένως, στη Μέση Ανατολή, μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 105 εκατ. ευρώ

Ο δείκτης των τραπεζών παρουσιάζει άνοδο 0,36%, στις 2.626 μονάδες. Ο δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση 0,32%, στις 5.769 μονάδες. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει μικρή άνοδο 0,05% στις 2.825 μονάδες.

Συνολικά για την μεταπασχαλινή εβδομάδα, ο Γενικός Δείκτης παρουσιάζει, μέχρι στιγμής, σωρευτική άνοδο 2%, με τον δείκτη των τραπεζών να καταγράφει κέρδη 3.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή συνεδρίαση οι τράπεζες ακολούθησαν την ευρύτερη τάση του κλάδου πανευρωπαϊκά και δέχθηκαν πιέσεις προς το κλείσιμο της συνεδρίασης, συμπαρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη.

Σημαντικός παράγοντας για την περαιτέρω πορεία της αγοράς είναι και οι αναδιατάξεις των χαρτοφυλακίων, χωρίς, όπως, να αλλάζουν πολλά στη γενική εικόνα.

Βέβαια, οι αναλυτές δεν αποκλείουν στο υπόλοιπο της συνεδρίασης και ορισμένες αμυντικές κινήσεις, εν όψει Σαββατοκύριακου.

Οι μετοχές

Μέχρι στιγμής, 73 μετοχές κινούνται ανοδικά και 27 πτωτικά.

Με θετικό πρόσημο και σημαντική άνοδο, άνω του 1% κινούνται οι μετοχές των Alpha Bank και Εθνικής. Η Eurobank και Πειραιώς κινούνται , επίσης ανοδικά, λίγο πιό κάτω. Η Optima σημειώνει άνοδο 1% και η Κύπρου ενισχύεται ελαφρώς.

Σε ό,τι αφορά τις βιομηχανικές εταιρείες, της υψηλής κεφαλαιοποίησης κέρδη άνω του 1% καταγράφουν η Βιοχάλκο, ενώ Motor Oil και Helleniq Energy διαμορφώνονται στο +0,8%.

Η ΔΕΗ και η Coca Cola σημειώνουν πτώση, ενώ στην κατηγορία της μεσαίας κεφαλαιοποίησης η ΕΧΑΕ πραγματοποιεί άλμα και ο ΟΛΠ,η Intralot και ο ΑΒΑΞ βρίσκονται κοντά στο +0,8%.