Euronext Athens: Η νέα επωνυμία και ταυτότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Euronext, η κορυφαία ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγορών, ανακοίνωσε τη μετονομασία του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών σε Euronext Athens και παρουσιάζει τη νέα του εταιρική ταυτότητα, ολοκληρώνοντας ένα καθοριστικό βήμα στην ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στον Όμιλο Euronext.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πλήρη ευθυγράμμιση της ελληνικής αγοράς με το ομοσπονδιακό μοντέλο της Euronext και ενισχύει τη θέση της εντός της κορυφαίας υποδομής κεφαλαιαγορών, η οποία συνδέει τις τοπικές αγορές με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Στο πλαίσιο της μετάβασης στη νέα ταυτότητα, οι εταιρείες του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών μετονομάζονται ως εξής:

-ATHEXGROUP μετονομάζεται σε Euronext Athens

-ATHEXCLEAR μετονομάζεται σε Euronext Clearing Athens

-ATHEXCSD μετονομάζεται σε Euronext Securities Athens

Η ενσωμάτωση της Euronext Athens στην Euronext ενισχύει την προβολή και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς εντός ενός δικτύου περισσότερων από 1.800 εισηγμένων εταιρειών και μιας ευρείας διεθνούς επενδυτικής βάσης. Παράλληλα, ξεκλειδώνει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις εκδότριες και την επενδυτική κοινότητα μέσω:

-Ισχυρότερης τοποθέτησης της Ελλάδας ως αναπόσπαστη και σταθερή συνιστώσα του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος, και ως κεντρικός χρηματοοικονομικός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και πύλη προς τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

- Ενισχυμένης διεθνούς προβολής της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε μια ευρεία βάση θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, προσελκύοντας επενδύσεις και κεφαλαιακές ροές.

- Αυξημένης ρευστότητας και νέων ευκαιριών χρηματοδότησης για τις ελληνικές εταιρείες, μέσω διευρυμένων επιλογών άντλησης κεφαλαίων, πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και προγραμμάτων προ-εισαγωγής (pre-IPO), όπως το IPOready.

Η μετάβαση αυτή ενισχύει επίσης την πορεία της ελληνικής αγοράς προς την επαναταξινόμησή της στις Αναπτυγμένες Αγορές (Developed Markets), αναβαθμίζοντας την παρουσία της ως μέλος του ομοσπονδιακού μοντέλου της Euronext και διευρύνοντας την πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

O Camille Beudin, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Euronext και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Athens, δήλωσε: «Η υιοθέτηση της νέας ταυτότητας αποτελεί βασικό βήμα για την ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο πανευρωπαϊκό μοντέλο της Euronext. Βασιζόμενη στον δυναμισμό, το ταλέντο και την κληρονομιά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Euronext Athens θα ενισχύσει την πρόσβαση στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας της Ευρώπης και θα αναβαθμίσει την προβολή και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς. Θα βελτιώσει επίσης τη συνδεσιμότητα για τους διεθνείς και τοπικούς συμμετέχοντες στην αγορά μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας συναλλαγών. Αυτός ο μετασχηματισμός θα ολοκληρωθεί πλήρως με τη μετάβαση των ελληνικών αγορών στο Optiq τον Ιούνιο του 2027 και την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων έως το τέλος του 2029, ενεργοποιώντας πλήρως αυτά τα οφέλη.»

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση της ένταξής μας στον Όμιλο Euronext, διασφαλίζουμε τη συνέχεια μιας ιστορίας 150 ετών, ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Διατηρώντας τις θεμελιώδεις αξίες μας της αξιοπιστίας, διαφάνειας και εμπιστοσύνης— η ελληνική αγορά αποκτά πρόσβαση στο κορυφαίο ευρωπαϊκό δίκτυο, σε διευρυμένες πηγές χρηματοδότησης και προηγμένες τεχνολογικές υποδομές. Η Euronext Athens αντιπροσωπεύει έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό που ενισχύει τον δυναμισμό, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.»