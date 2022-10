Στον γενετιστή Σβάντε Πάαμπο το φετινό Νόμπελ Ιατρικής

Ο Σουηδός γενετιστής Σβάντε Πάαμπο έλαβε το φετινό Νόμπελ Ιατρικής για τις ανακαλύψεις του «για το γονιδίωμα εξαφανισθέντων ανθρωπίνων και την ανθρώπινη εξέλιξη».

2022 #NobelPrize laureate Svante Pääbo has established an entirely new scientific discipline, paleogenomics. By revealing genetic differences that distinguish all living humans from extinct hominins, his discoveries provide the basis for exploring what makes us uniquely human. pic.twitter.com/AoDNL0zMc7