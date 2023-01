Σπάνιος μετεωρίτης σε μέγεθος πεπονιού ανακαλύφθηκε στην Ανταρκτική

Έναν από τους μεγαλύτερους μετεωρίτες που έχουν βρεθεί ποτέ ανακάλυψαν στην Ανταρκτική διεθνής ομάδα ερευνητών στην Ανταρκτική.

Ο σπάνιος μετεωρίτης έχει περίπου το μέγεθος ενός πεπονιού και ζυγίζει 7,7 κιλά. Αποτελείται από το αρχαιότερο υλικό του ηλιακού συστήματος, το οποίο αναμένεται να δώσει πληροφορίες για την εξέλιξη των πλανητών. Εντοπίστηκε μαζί με άλλους τέσσερις μετεωρίτες μικρότερου μεγέθους.

Το σημαντικό αυτό εύρημα θα μεταφερθεί στο Βασιλικό Βελγικό Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών στις Βρυξέλλες, όπου θα μελετηθεί. Ερευνήτρια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Field του Σικάγο και στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο που συμμετείχε στην ομάδα της αποστολής, η Μαρία Βάλντες πρόκειται να κάνει περαιτέρω ανάλυση στο υλικό του ευρήματος.

Στην Ανταρκτική έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 45.000 μετεωρίτες, οι περισσότεροι βάρους κάτω του ενός κιλού.

