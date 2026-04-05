Οι αστροναύτες της NASA είναι πλέον πιο κοντά στη Σελήνη απ' ό,τι στη Γη - Τι περιλαμβάνει το δεύτερο μισό της αποστολής

Διαγράφοντας την πορεία σε σχήμα «8» όπως αυτή αποτυπώνεται στη γραφική αναπαράσταση, περνώντας δηλαδή ακόμα και «πίσω» από τη σελήνη, οι τέσσερις επιβάτες του διαστημοπλοίου Orion, αναμένεται να φτάσουν πιο βαθιά στο διάστημα από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στην ιστορία.

«Η ανθρωπότητα απέδειξε για άλλη μια φορά τις δυνατότητές της και είναι οι ελπίδες σας για το μέλλον που μας οδηγούν τώρα σε αυτό το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη», δήλωσε την Πέμπτη ο Τζέρεμι Χάνσεν, ένα από τα μέλη του πληρώματος.

Το Orion βρίσκεται πλέον σε αυτό που ονομάζεται «τροχιά ελεύθερης επιστροφής». Αυτό σημαίνει ότι λόγω της τροχιακής δυναμικής και της βαρύτητας της Σελήνης, ακόμη και αν το Orion δεν ενεργοποιήσει ξανά τους κινητήρες του, η κάψουλα θα περιπλανηθεί γύρω από τη Σελήνη και θα επιστρέψει στη Γη, γράφει στο ρεπορτάζ του το CNN.

Τα επόμενα βήματα της αποστολής





Το Orion εκτοξεύθηκε από το ακρωτήριο Κανάβεραλ τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) και η αποστολή αισίως βρίσκεται στο 4ο από τα συνολικά 10 24ωρα που είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει.

Αμέσως μετά την απογείωση, οι αστροναύτες άρχισαν να δοκιμάζουν τις δυνατότητες του Orion, μεταξύ άλλων οδηγώντας χειροκίνητα το διαστημόπλοιο για περίπου 70 λεπτά.

Η διάρθρωση των 10 ημερών της αποστολής προβλέπει τα εξής:

Ημέρα 1: Το Orion μπήκε στην τροχιά της Γης, ενώ τα επανομείναντα στοιχεία του πυραύλου φεύγουν από το διαστημόπλοιο

Ημέρες 2-5 (το τρέχον στάδιο της αποστολής): Το Orion κάνει το ταξίδι προς τη Σελήνη και μπαίνει στην «σφαίρα επιρροής της Σελήνης»

Ημέρα 6 (την Τρίτη): Ξεκινά η πτήση κοντά στη Σελήνη και η παρατήρησή της, ενώ η αποστολή φτάνει στη μέγιστη απόσταση από τη Γη

Ημέρες 7-10: Το ταξίδι της επιστροφής

