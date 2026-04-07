NASA: Η πρώτη φωτογραφία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης (vid)

Η NASA δημοσιοποίησε εντυπωσιακό φωτογραφικό υλικό από την αποστολή Artemis II mission, φέρνοντας στο φως σπάνιες εικόνες από την αθέατη πλευρά της Σελήνης και προσφέροντας μια εξαιρετικά σπάνια θέα της Γης από το βαθύ Διάστημα.

Στην πρώτη από τις δύο λήψεις, η Γη καταγράφεται να βυθίζεται πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα, όπως αποτυπώθηκε από το διαστημόπλοιο Orion spacecraft ενώ αυτό βρισκόταν στη μακρινή πλευρά της Σελήνης.

Πρόκειται για την πρώτη εικόνα του πλανήτη μας από αυτή τη συγκεκριμένη γωνία θέασης, προσφέροντας μια νέα, διαφορετική αντίληψη για τη θέση της ανθρωπότητας στο Σύμπαν.

Η δεύτερη φωτογραφία αποθανατίζει τη στιγμή μιας ολικής έκλειψης, όπως παρατηρήθηκε από σεληνιακή τροχιά στις 6 Απριλίου 2026. Στην εικόνα, η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο, δημιουργώντας ένα σπάνιο φαινόμενο που ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από τόσο μεγάλη απόσταση.

Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Η αποστολή Artemis II mission, με πλήρωμα τους Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen, αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη αποστολή πέρα από τη γήινη τροχιά μετά το Apollo 17 το 1972.

Το Orion spacecraft κινείται πλέον σε τροχιά «ελεύθερης επιστροφής», αξιοποιώντας τη βαρυτική έλξη της Σελήνης ώστε να εξασφαλίσει την επιστροφή του στη Γη ακόμη και χωρίς πρόσθετη προώθηση.

Μετά την εκτόξευση μέσω του Space Launch System, το πλήρωμα προχώρησε σε σειρά κρίσιμων δοκιμών για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του σκάφους, μεταξύ των οποίων και δοκιμή χειροκίνητης πλοήγησης διάρκειας 70 λεπτών.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε και το Deep Space Network, το παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνίας που επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό διαστημοπλοίων πέρα από την εμβέλεια του GPS, μέσω εκτεταμένου συστήματος κεραιών σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία και Αυστραλία.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής σημειώθηκαν και περίοδοι πλήρους απώλειας επικοινωνίας με τη Γη, κυρίως όταν το σκάφος βρισκόταν στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, γεγονός που εμπόδιζε τη μετάδοση δεδομένων.

Η αποστολή κατέρριψε το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος στο Διάστημα, ξεπερνώντας το προηγούμενο όριο κατά περισσότερα από 4.000 μίλια και φτάνοντας περίπου τα 252.756 μίλια από τη Γη.

Οι αστροναύτες κατέγραψαν επίσης λεπτομερείς εικόνες της σεληνιακής επιφάνειας, περιγράφοντας κρατήρες και γεωλογικούς σχηματισμούς που αναμένεται να συμβάλουν στον σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών προσεδάφισης.