Μπλόκο σε πλοίο που μετέφερε στρατιωτικά οχήματα στη Λιβύη - Μεταφέρθηκε ανοικτά του Βόλου

Εμπορικό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικά οχήματα στη Λιβύη παραμένει στον Αλμυρό Βόλου καθώς φέρεται να παραβιάζει το εμπάργκο όπλων που εφαρμόζει ο ΟΗΕ στη χώρα.

Σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση του αρχηγείου της επιχείρησης «IRINI» της ΕΕ, το υπό ολλανδική σημαία εμπορικό πλοίο «MV MEERDIJK» με κατεύθυνση τη Λιβύη, εντοπίστηκε στις 11 Οκτωβρίου και μεταφέρθηκε σε ευρωπαϊκό λιμάνι.

Η εφαρμογή εντοπισμού πλοίου marinetraffic.com δείχνει το στίγμα του να βρίσκεται στον Αλμυρό Βόλου.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η επιχείρηση IRINI καταλαμβάνει ένα φορτίο κατά την εφαρμογή της απόφασης 2292 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε λιγότερο από τρεις μήνες. Ένα από τα ευρωπαϊκά στρατιωτικά σκάφη που επιχειρούν στην Κεντρική Μεσόγειο για την επιχείρηση IRINI εντόπισε το πλοίο καθ' οδόν προς τη Λιβύη.

EU🇪🇺 Operation #EUNAVFORMED #IRINI seized illegal cargo in breach of the UN🇺🇳 #ArmsEmbargo on #Libya.

Dozens of vehicles modified for military use were discovered during an inspection of 🚢 MV MEERDIJK.

Read more:➡️ https://t.co/hgymEFw2Td pic.twitter.com/7qs2YCh5cj