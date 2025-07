Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα Samsung Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 και τα Galaxy Watch8 | Watch8 Classic, στα Public!

Τα Public, ο κορυφαίος προορισμός για τα πιο δημοφιλή προϊόντα τεχνολογίας, υποδέχονται την Πέμπτη 10 Ιουλίου τα Samsung Galaxy Z Fold7 και Galaxy Z Flip7, τα τελευταία μοντέλα της πιο πρωτοποριακής σειράς smartphone, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να τα προπαραγγείλει στα καταστήματα Public, επιλέγοντας το μοντέλο που ταιριάζει στις ανάγκες και το lifestyle του.

Το Samsung Galaxy Z Fold7, με ακόμη πιο κομψό και λεπτό σχεδιασμό και μεγαλύτερη οθόνη που προσφέρει πιο εύκολο typing, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, έρχεται για να επαναπροσδιορίσει τη σχέση των χρηστών με την τεχνητή νοημοσύνη. Ενσωματώνοντας το Gemini Live, την πιο πρόσφατη λειτουργία AI της Google, επιτρέπει στους χρήστες να αλληλοεπιδρούν με τον ψηφιακό βοηθό, όχι μόνο μέσω φωνητικών εντολών, αλλά και μέσω εικόνων. Οι λειτουργίες Gemini Live και Screen Sharing δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να μοιράζονται την οθόνη τους και να λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, ενώ μέσω της κάμερας του κινητού μπορούν να έχουν ζωντανό feedback – ακόμα και για το outfit τους. Παράλληλα, λειτουργίες όπως το Deep Research και το Now Brief προσφέρουν στοχευμένη πληροφόρηση και ενισχύουν την παραγωγικότητα. Σε τεχνικό επίπεδο, το Galaxy Z Fold7 ξεχωρίζει με κάμερα 200MP και το Next Gen Pro Visual Engine, που έρχεται για πρώτη φορά σε Fold, για εντυπωσιακά νυχτερινά βίντεο, ενώ διαθέτει και macro λειτουργία, αναβαθμισμένη εσωτερική κάμερα 10MP, καθώς και προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας, όπως το Photo Assist με Object Eraser που αφαιρεί ανεπιθύμητα αντικείμενα και το Audio Eraser που αφαιρεί ανεπιθύμητους ήχους.

Αντίστοιχα, το Samsung Galaxy Z Flip7, κερδίζει τον τίτλο του πιο λεπτού Galaxy Z Flip! Ενσωματώνει τις νέες καινοτόμες ιδιότητες του Gemini Live, προσβάσιμες τόσο μέσω της εσωτερικής όσο και μέσω της εξωτερικής οθόνης, συστήνεται στο κοινό με ανανεωμένο λεπτό σχεδιασμό, μεγαλύτερη εσωτερική οθόνη, πιο φωτεινή εξωτερική οθόνη και μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας. Η κάμερα 50MP, δίνει τη δυνατότητα για selfies υψηλής ανάλυσης χρησιμοποιώντας την κύρια κάμερα ακόμα και με κλειστό το Flip. Η υποστήριξη Next Gen Pro Visual Engine και βίντεο 10-bit HDR αναβαθμίζουν την οπτική εμπειρία, ενώ η λειτουργία FlexCam και τα εργαλεία Photo Assist και Audio Eraser καθιστούν την επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο πιο εύκολη από ποτέ.

Και για ακόμη πιο ολοκληρωμένη εμπειρία Galaxy οικοσυστήματος, στα Public είναι διαθέσιμα και τα νέα Samsung wearables. Το Galaxy Watch 8|Watch8 Classic αποτελεί έναν εκπληκτικό health coach, προσφέροντας καταγραφή των μοτίβων ύπνου μέσω του Samsung Health, παρακολούθηση και πρόσβαση στο ιστορικό αγγειακού φορτίου για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας, μέτρηση αντιοξειδωτικών και βιολογικής ηλικίας, καθώς και καθοδήγηση τρεξίματος και προετοιμασία μαραθωνίου. Το βελτιωμένο Energy Score αξιολογεί το σύνολο των δεδομένων, παρέχοντας εξατομικευμένες συμβουλές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, ενσωματώνει για πρώτη φορά τον Google βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Gemini, επιτρέποντας την αποστολή μηνυμάτων ή την αποθήκευση σημαντικών πληροφοριών και πολλές ακόμα λειτουργίες, μέσω φωνητικών εντολών. Την ίδια στιγμή, το Galaxy Watch Ultra απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια ακόμα πιο premium εμπειρία, με κορυφαίο design και προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας όλα τα οφέλη ενός έξυπνου ρολογιού υψηλών επιδόσεων σε μία μοναδική, κομψή συσκευή.

Κάνοντας την προπαραγγελία τους στα Public για τα νέα Samsung Galaxy Z Fold7|Z Flip7 και τα νέα Galaxy Watches, οι καταναλωτές εξασφαλίζουν μοναδικά προνόμια που αναβαθμίζουν την εμπειρία τους με το Galaxy οικοσύστημα. Συγκεκριμένα, επωφελούνται από έκπτωση 15% σε συνδυαστικές αγορές με κάποιο από τα νέα Samsung wearables, όπως τα Galaxy Watch8 ή Watch8 Classic, για μια ολοκληρωμένη και απόλυτα συνδεδεμένη εμπειρία τεχνολογίας. Παράλληλα, μπορούν να αποκτήσουν διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο, πληρώνοντας για τη μικρότερη χωρητικότητα, μια προσφορά που κάνει την αναβάθμιση smartphone ακόμη πιο συμφέρουσα. Τέλος, τα Public συνεχίζουν να κάνουν την τεχνολογία πιο προσβάσιμη σε όλους, με το ευέλικτο πρόγραμμα πληρωμής “Τα Πάντα Άτοκα”, που προσφέρει έως και 36 άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Τα νέα Samsung Galaxy συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη και υψηλές επιδόσεις και είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία από τις 10 Ιουλίου στα Public, τον κορυφαίο τεχνολογικό προορισμό για όσους αναζητούν το μέλλον της τεχνολογίας σήμερα!