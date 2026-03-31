Uber: Εξαγόρασε την Blacklane-Στρατηγική απόβαση στην αγορά των VIP μετακινήσεων

Η Uber ανακοίνωσε την εξαγορά της γερμανικής startup Blacklane, σηματοδοτώντας την αποφασιστική στροφή του αμερικανικού κολοσσού στο επιβατικό κοινό υψηλών εισοδημάτων και στα εταιρικά στελέχη.

Αν και το τίμημα της εξαγοράς δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, η κίνηση θεωρείται μια σημαντική «έξοδος» (exit) για την Blacklane. Η εταιρεία με έδρα το Βερολίνο, που ιδρύθηκε το 2011, έχει προσελκύσει επενδύσεις άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων από κολοσσούς όπως η Mercedes-Benz, η εταιρεία ενοικιάσεων Sixt και ο όμιλος ALFAHIM των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους, υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές.

Ενίσχυση του «Uber Elite»

Η εξαγορά έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά το λανσάρισμα της υπηρεσίας Uber Elite στις ΗΠΑ (Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο).

Με την ενσωμάτωση της Blacklane, η Uber αποκτά πρόσβαση σε εκατοντάδες πόλεις σε Ευρώπη, Ασία και Νότια Αμερική, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως υποδοχή στα αεροδρόμια (meet-and-greet), 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη και παροχές εντός των οχημάτων. Επίσης, με τους παγγελματίες σοφέρ ξεφεύγει από το παραδοσιακό μοντέλο της περιστασιακής απασχόλησης.

«Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η Uber δεν αρκείται πλέον στην κυριαρχία των μαζικών μετακινήσεων, αλλά επιδιώκει να εκτοπίσει τους παραδοσιακούς παίκτες στον τομέα του chauffeur-service», αναφέρουν αναλυτές της αγοράς.