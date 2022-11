Twitter: Συνεχίζεται η «μεγάλη φυγή» των μεγαλοστελεχών

Συνεχίζεται η «μεγάλη φυγή» των μεγαλοστελεχών της Twitter μετά την εξαγορά της από τον Ίλον Μασκ που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή.

Η Σάρα Περσονέτε υπεύθυνη του διαφημιστικού τμήματος του Twitter, ανακοίνωσε σε μία χθεσινή ανάρτησή της ότι παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ακολουθώντας την πορεία εξόδου από την εταιρία σχεδόν του συνόλου των υψηλόβαθμων στελεχών της.

Hi folks, I wanted to share that I resigned on Friday from Twitter and my work access was officially cut off last night.