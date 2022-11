Twitter: Η επεισοδιακή αρχή της εποχής Ίλον Μασκ

Διαφημιστές και μεγάλες εταιρείες σταματούν τις διαφημίσεις. Χρήστες στο άκουσμα της ιδέας για χρεώσεις δηλώνουν διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα. Βροχή απολύσεων. Η εποχή Ίλον Μασκ στο Twitter κάθε άλλο με το δεξί φαίνεται να έχει ξεκινήσει.

«Το Twitter είχε μια μαζική πτώση στα έσοδα εξαιτίας των ομάδων ακτιβιστών που ασκούσαν πίεση στους διαφημιστικές, αν και τίποτα δεν άλλαξε με τη διαχείριση του περιεχομένου και κάναμε τα πάντα για να κατευνάσουμε τους ακτιβιστές», έγραψε πριν λίγο ο Ίλον Μασκ σ' ένα tweet που δείχνει ότι νιώθει την ανάγκη να αρχίσει να δίνει εξηγήσεις για αλλάξει ενδεχομένως τις διαθέσεις. «Είναι ακραία διαταραγμένοι! Προσπαθούν να καταστρέψουν την ελευθερία λόγου στην Αμερική!», καταλήγει σε καταγγελτικό τόνο που δείχνει ότι η κατάσταση όπως εξελίσσεται δεν του αφήνει και πολλά περιθώρια για το γνωστό του χιούμορ.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists. Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.

H L' Oreal χθες ήρθε να προστεθεί στη λίστα με τις μεγάλες εταιρείες που σταμάτησαν τη διαφημιστική δαπάνη στο Twitter, καθώς μεγάλα brands και όμιλοι μάρκετινγκ βρίσκονται σε αμηχανία και ανησυχούν ότι θα υπάρξει διάχυση ακατάλληλου περιεχομένου στην πλατφόρμα υπό την ιδιοκτησία του Ίλον Μασκ.

Ενώ ο Μασκ προσπαθεί να καθησυχάσει τους διαφημιστές ότι το Twitter δεν θα εξελιχθεί σε τοπίο κόλασης, τα στελέχη σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαφήμισης δηλώνουν σύμφωνα με τους Financial Times ότι αρκετοί πελάτες επανεξέταζαν την έκθεση τους στους κινδύνους της νέας εποχής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουν να το διατυπώσουν δημοσίως.

Η L' Oreal είναι μια από τις δέκα κορυφαίες εταιρείες που δίνουν διαφήμιση παγκοσμίως και έχει ξοδέψει πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην προώθηση καλλυντικών, αρωμάτων και σαμπουάν μόνο την περασμένη χρονιά. Το μερίδιο που δίνει στο Twitter είναι μικρό σε σύγκριση με αυτό που δίνει σε TikTok και Instagram.

Αντίστοιχη απόφαση με αυτήν της εταιρείας ομορφιάς πήρε την προηγούμενη εβδομάδα και η General Motors, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ

Bloomberg: Ξεκίνησαν ομαδικές αγωγές

Δύσκολες είναι οι εξελίξεις και εσωτερικά στην επιχείρηση με τις ομαδικές απολύσεις να φέρνουν ομαδικές αγωγές.

Το Twitter σήμερα έκλεισε προσωρινά τα γραφεία του, γνωστοποιώντας στους υπαλλήλους ότι θα ενημερωθούν μέσω email αργότερα εντός της ημέρας εάν απολύονται.

Η συγκεκριμένη απόφαση κινείται υπό το ίδιο πέπλο αβεβαιότητας που σκεπάζει την εταιρεία καθ'όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

«Σε μια προσπάθεια να θέσουμε το Twitter σε έναν υγιή δρόμο, θα περάσουμε από τη δύσκολη διαδικασία μείωσης του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού μας την Παρασκευή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο mail που εστάλη στους εργαζομένους του ομίλου.

Here's the first official communication from Twitter's new leadership to its staff, a week after Musk took over: a fun game where you get to find out if you're laid off or not based by 9am tomorrow, based on whether the email pops up in your Twitter account or personal account. pic.twitter.com/tpJsAkiaHp