Θύελλα αντιδράσεων κατά Μασκ για ανάρτηση με Ναζί

Θύελλα αντιδράσεων από εκατοντάδες χρήστες του twitter προκάλεσε μια ανάρτηση του Ίλον Μασκ στην οποία εμφανίζεται ένας Ναζί στρατιώτης.

Συγκεκριμένα, η φωτογραφία που ανήρτησε απεικονίζει έναν Γερμανό στρατιώτης της Βέρμαχτ, μέλος των ενωμένων ναζιστικών ενόπλων δυνάμεων, που στην πλάτη του φέρει ένα κλουβί με περιστέρια.

Ο Ίλον Μασκ σχολιάζει «πώς άλλαξαν οι καιροί», προτού προσθέσει: «Την εποχή που τα πουλιά ήταν αληθινά. Αλλά αν το Twitter είναι πουλί, αυτό σημαίνει…».

Οι χρήστες του twitter εμφανίστηκαν εξαγριωμένοι κάνοντας λόγο για απαράδεκτη κίνηση.

This makes me so fuken angry and I want the the brands and advertisers to pull their spend from this website. Unacceptable.https://t.co/LXGYmaKVVL