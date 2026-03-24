Συνεργασία ΔΥΠΑ - ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.: Πρόγραμμα κατάρτισης για 25.000 ανέργους με σύνδεση στις ανάγκες της βιομηχανίας

Τουλάχιστον 25.000 άνεργοι αναμένεται να ωφεληθούν από τη συνεργασία της ΔΥΠΑ με την ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.), η οποία εισάγει ένα οργανωμένο μοντέλο διασύνδεσης εκπαίδευσης, μαθητείας και απασχόλησης μέσα στα Βιομηχανικά Πάρκα της χώρας.

Η περίοδος εγγραφών του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο του 2026, τα μαθήματα θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ενώ η φοίτηση θα είναι διετής. Η πρωτοβουλία συνδέεται με ένα ευρύτερο ζητούμενο για την περιφέρεια: τη δημιουργία πραγματικών επαγγελματικών διεξόδων στον τόπο κατοικίας. Το βασικό της στοιχείο είναι ότι η κατάρτιση και η μαθητεία λειτουργούν ως φυσική συνέχεια προς την απασχόληση, οδηγώντας σε ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας με ανταγωνιστικές αποδοχές στη βιομηχανία, με έμφαση στην παραγωγή και στη δημιουργία κοινωνικού μερίσματος ανάπτυξης.

Η πρωτοβουλία εστιάζει στη μαθητεία και στη διαμόρφωση στοχευμένων ειδικοτήτων τεχνικών επαγγελμάτων, όπως τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών, εργαλειομηχανών, ηλεκτρολογικών εργασιών, μεταλλικών κατασκευών, θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αλλά και ειδικοτήτων που συνδέονται με τα logistics, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, την κυβερνοασφάλεια και την τεχνική υποστήριξη ψηφιακών υποδομών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ΒΙ.ΠΕ. Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα για δημιουργία ad hoc και customized ειδικοτήτων που μπορεί να χρειάζονται οι Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ενώ το reskilling και το upskilling αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο ως πραγματική διέξοδος για νέους ανθρώπους που επιθυμούν να διακριθούν σε τεχνικά επαγγέλματα κομβικής σημασίας για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης.

​Παράλληλα, αναδεικνύεται εκ νέου ο ρόλος του μάστορα, του τεχνίτη, ως μια σύγχρονη και αναγκαία επαγγελματική ταυτότητα με ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πρόκειται για έναν ρόλο που τα προηγούμενα χρόνια υποτιμήθηκε ή απαξιώθηκε από τη δημόσια συζήτηση, συχνά υπό τη σκιά της τεχνολογικής εξέλιξης, στην πραγματικότητα όμως παραμένει απολύτως κρίσιμος.

​Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η βιομηχανία, η παραγωγή και η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζονται ανθρώπους με τεχνικές δεξιότητες, πρακτική κατάρτιση, επαγγελματισμό και δυνατότητα προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η επένδυση στη νέα γενιά τεχνιτών δεν αφορά μόνο την απασχόληση, αλλά και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, από το σχολικό έτος 2026–2027, η ΔΥΠΑ έχει προγραμματίσει τη λειτουργία ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) που θα συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στα Επιχειρηματικά Πάρκα και τις έχουν διατυπώσει μέσα από ειδική φόρμα. Όπως προβλέπεται, οι σπουδαστές θα εκπαιδεύονται και θα πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε εταιρείες που θα βρίσκονται στα Επιχειρηματικά Πάρκα, αποκτώντας εμπειρία και εξοικείωση με πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Το πρόγραμμα δημιουργεί νέα δεδομένα στη σχέση εργαζομένων και βιομηχανίας: Θέτει το βηματισμό μέσα από τον συγχρονισμό αναγκών της βιομηχανίας και της κοινωνίας. Αυτό ενισχύει το κοινωνικό αποτύπωμα των προγραμμάτων κατάρτισης με το πραγματικό παραγωγικό περιβάλλον.

Τα οργανωμένα επιχειρηματικά και βιομηχανικά πάρκα της χώρας συγκεντρώνουν περισσότερες από 2.000 εγκατεστημένες επιχειρήσεις και πάνω από 30.000 εργαζόμενους σε 27 ΒΙ.ΠΕ. σε όλη την επικράτεια, όπως στην Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, την Πάτρα, την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα. Πρόκειται για ένα δίκτυο παραγωγικής δραστηριότητας όπου η ζήτηση για τεχνικές και βιομηχανικές δεξιότητες είναι σταθερή.

Τι αναδεικνύει η συνεργασία

Η συνεργασία ΔΥΠΑ - ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. φέρνει στο προσκήνιο ένα μοντέλο όπου τα Βιομηχανικά Πάρκα λειτουργούν όχι μόνο ως οργανωμένοι χώροι βιομηχανικής παραγωγής, αλλά και ως ένα μοναδικό οικοσύστημα που η διαχειρίστρια εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με έμφαση στο κοινωνικό αποτύπωμα.