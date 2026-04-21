Στα 200 εκατ. ευρώ το κλείσιμο του Elikonos 3 που κοιτά για επενδύσεις

Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος συγκέντρωσης κεφαλαίων του επενδυτικού ταμείου Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF, με τις συνολικές δεσμεύσεις να ανέρχονται πλέον στα €200 εκατομμύρια.

Τρόφιμα, τεχνολογία και logistics θα βρεθούν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος του Elikonos 3 που αποτελεί επενδυτικό ταμείο ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), το οποίο στοχεύει σε επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των εταιρειών του χαρτοφυλακίου.

Η επενδυτική στρατηγική εστιάζει στην παροχή κεφαλαίων ανάπτυξης, σε συνδυασμό με ενεργή συμμετοχή στη στρατηγική και επιχειρησιακή εξέλιξη των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Το Elikonos 3 συγκέντρωσε τα κεφάλαιά του από έναν ισχυρό πυρήνα θεσμικών επενδυτών, μεταξύ των οποίων η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), καθώς και άλλους διακεκριμένους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Το Elikonos 3 από την έναρξη της δραστηριότητάς του, τον Οκτώβριο του 2025, έχει ήδη πραγματοποιήσει 3 επενδύσεις, στις εταιρίες Mytilos, Ribco και Vamvalis Foods.

Της επενδυτικής ομάδας του Elikonos 3 ηγούνται οι έμπειροι και καταξιωμένοι επαγγελματίες Τάκης Σολωμός, Παντελής Παπαγεωργίου και Δημήτρης Βιδάκης, συνδυάζοντας στρατηγική σκέψη, πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, προσφέροντας λύσεις με πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις του σήμερα.

Η Elikonos Capital, εταιρεία αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δραστηριοποιείται από το 2012 στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων και έχει δημιουργήσει συνολικά τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν αθροιστικά τα 300 εκατ. Ευρώ με στρατηγικές επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) και κεφαλαιαγορών.

Το προηγούμενο επενδυτικό κεφάλαιο της Elikonos Capital, το Elikonos 2, ύψους 82 εκατ. ευρώ, είχε προβεί σε επενδύσεις –όλες μειοψηφικές συμμετοχές, συχνά σε συνεργασία με το EOS Capital Partners του Απ. Ταμβακάκη– στις ακόλουθες εταιρείες: Med Frigo 10 εκατ. ευρώ, Instacar 5,7 εκατ. ευρώ, Select Fish 7 εκατ. ευρώ, Comsys 7 εκατ. ευρώ, OJOO Limited 1,1 εκατ. ευρώ, ΕΤΡΑ Packaging 5,5 εκατ. ευρώ, Eurocatering 4 εκατ. ευρώ, «Μέγας Γύρος» 4 εκατ. ευρώ, Andromeda Seafood SL 5 εκατ. ευρώ, Youth Lab 750.000 ευρώ, Minerva 5 εκατ. ευρώ και Rodoula 3 εκατ. ευρώ.

Το fund έχει μέχρι στιγμής αποεπενδύσει από την Eurocatering, που διαθέτει μεταξύ άλλων το σήμα «Φρεσκούλης», με τη συμμετοχή που είχε, 17,82%, να πωλείται στο Latsco Family Office το family office της Μαριάννας Λάτση.

Επίσης τον Απρίλιο του 2025, πραγματοποιήθηκε το exit από την «Μέγας Γύρος» πέντε χρόνια μετά την είσοδο του Elikonos 2 στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η συμμετοχή του Elikonos 2, 20%, εξαγοράστηκε από το fund της EOS Capital Partners.

Τον Ιούνιο του 2025 το fund πούλησε τη συμμετοχή που είχε στην εταιρεία ETPA Packaging με αγοραστή τον γαλλικό πολυεθνικό όμιλο Labelys.