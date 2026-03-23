Σκλαβενίτης: Νέο concept «Food to Go» στην αγορά έτοιμου φαγητού στο Σύνταγμα

Η αγορά του έτοιμου φαγητού στην Ελλάδα αποκτά νέα χαρακτηριστικά, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου αναζητούν τρόπους να ενσωματώσουν στο μοντέλο τους υπηρεσίες που μέχρι πρότινος ανήκαν αποκλειστικά στην εστίαση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Σκλαβενίτης προχωρά σε ένα ακόμη βήμα, φέρνοντας στην αγορά ένα νέο concept καταστημάτων με την ονομασία «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go».

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές κοντά στην εταιρεία, το νέο αυτό μοντέλο σχεδιάστηκε με γνώμονα τον σύγχρονο τρόπο ζωής, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα, την ευκολία και την άμεση κατανάλωση. Τα καταστήματα θα προσφέρουν ποικιλία έτοιμων γευμάτων, σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια, όλα σε ατομικές συσκευασίες, με έμφαση στην ποιότητα αλλά και στην προσιτή τιμή.

Το πρώτο κατάστημα αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά τη λειτουργία του στις 26 Μαρτίου, σε μία από τις πιο κεντρικές και πολυσύχναστες περιοχές της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για σημείο με υψηλή καθημερινή ροή εργαζομένων, τουριστών και επισκεπτών, που αναζητούν γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις φαγητού.

Τα καταστήματα «Food to Go» θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 21:00 και το Σάββατο 08:00 – 20:00, επιχειρώντας να καλύψουν όλο το φάσμα της ημερήσιας κατανάλωσης, από το πρωινό έως το βραδινό γεύμα.

Ένας νέος κρίκος σε μια ευρύτερη στρατηγική

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας, που τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά στον τομέα των έτοιμων γευμάτων. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που θα καλύπτει όλη την αλυσίδα αξίας, από την παραγωγή έως τη διάθεση και την τελική κατανάλωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η μεγάλη επένδυση στη Μαγούλα, όπου κατασκευάζεται μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων δυναμικότητας έως 250.000 μερίδων ημερησίως. Η εγκατάσταση αυτή θα λειτουργήσει ως «τροφοδότης» τόσο για τα νέα καταστήματα μικρού format όσο και για τα σημεία εντός των υπεραγορών.

Παράλληλα, η εξαγορά του δικτύου της «Σπιτικής Κουζίνας» και τα σχέδια επαναλειτουργίας του με νέο concept ενισχύουν περαιτέρω τη στρατηγική διείσδυσης στον συγκεκριμένο κλάδο. Το «Food to Go» έρχεται να καλύψει ένα διαφορετικό, πιο άμεσο καταναλωτικό σενάριο: αυτό της γρήγορης αγοράς και κατανάλωσης εν κινήσει.

Το στοίχημα της καθημερινότητας και η αλλαγή του λιανεμπορίου

Η είσοδος της Σκλαβενίτης στο segment του grab & go αποτυπώνει μια βαθύτερη μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο το οργανωμένο λιανεμπόριο αντιλαμβάνεται τον ρόλο του. Το σούπερ μάρκετ δεν περιορίζεται πλέον στην προμήθεια πρώτων υλών, αλλά επιχειρεί να καλύψει ολοένα και περισσότερο την ανάγκη για άμεση κατανάλωση.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές στην καθημερινότητα των καταναλωτών, λιγότερος χρόνος για μαγείρεμα, αυξημένη κινητικότητα εντός της πόλης και μεγαλύτερη έμφαση στην ευκολία. Ταυτόχρονα, η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα καθιστά ελκυστικές λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα και χαμηλό κόστος.

Το αν το νέο concept θα εξελιχθεί σε ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων θα εξαρτηθεί από την απόδοση του πιλοτικού εγχειρήματος στο Σύνταγμα. Ωστόσο, η κατεύθυνση δείχνει ότι η αγορά των έτοιμων γευμάτων μετατρέπεται σε βασικό πεδίο ανταγωνισμού και η Σκλαβενίτης επιδιώκει να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν.