Skag: Οι επενδύσεις και τα σχέδια της επόμενης πενταετίας

Σε τροχιά επιθετικών επενδύσεων και στρατηγικού μετασχηματισμού εισέρχεται η SKAG, υλοποιώντας ένα πλάνο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ έως το 2030, με αιχμή την τεχνολογική αναβάθμιση και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές. Η εταιρεία, με ισχυρό αποτύπωμα επί επτά δεκαετίες στον κλάδο των χαρτικών, επιχειρεί να επανατοποθετηθεί, δίνοντας έμφαση σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε ένα πιο ευέλικτο παραγωγικό μοντέλο.

Η αρχή γίνεται με επένδυση ύψους 1 εκατ. ευρώ για την απόκτηση νέου εξοπλισμού ψηφιακής κοπής και φινιρίσματος, ο οποίος ενσωματώνει τεχνολογία laser και διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες παραγωγής. Πρόκειται για μια κίνηση που, σύμφωνα με τη διοίκηση, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα, η ακρίβεια και η εξατομίκευση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες.

Σε ερώτηση μας για το πώς προέκυψε η νέα επένδυση ο Θοδωρής Σκαγιάς, CEO της εταιρείας μας είπε: «Βλέπουμε το πρόβλημα που υπάρχει με το δημογραφικό. Αυτό μεταφράζεται σε εμάς σε λιγότερα σχολικά είδη. Επίσης, με την ψηφιοποίηση δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη πλέον αρχειοθέτησης και αυτό έχει επίπτωση στα κλασέρ. Σκέφτηκα λοιπόν ότι υπάρχει ένα κενό σε premium χάρτινη συσκευασία και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Έτσι, επενδύσαμε στην ψηφιακή εκτύπωση, όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε αποκλειστικές συσκευασίες».

Επενδύσεις με στόχο την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Το επενδυτικό πρόγραμμα της SKAG δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες κινήσεις εκσυγχρονισμού, αλλά εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες που επιτρέπουν τη μετάβαση από τη μαζική παραγωγή σε πιο ευέλικτα σχήματα, ικανά να εξυπηρετήσουν μικρότερες και πιο εξειδικευμένες παραγγελίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, κομβικό ρόλο διαδραματίζει και η ήδη υλοποιημένη επένδυση στην τεχνολογία Indigo, η οποία αποδίδει σημαντικά, συμμετέχοντας περίπου κατά 20% στον κύκλο εργασιών. Η πορεία της συγκεκριμένης δραστηριότητας επιβεβαιώνει τη στροφή της εταιρείας προς την ψηφιακή εκτύπωση, ενώ η πλήρης απόσβεσή της εκτιμάται εντός της επόμενης τριετίας.

Η νέα επένδυση έρχεται να συμπληρώσει αυτό το τεχνολογικό οικοσύστημα, προσφέροντας δυνατότητες επεξεργασίας διαφορετικών υλικών, από χαρτί και χαρτόνι έως πιο σύνθετες επιφάνειες, και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εφαρμογές, ιδιαίτερα στον τομέα της συσκευασίας και των premium εκτυπώσεων.

Ο πέμπτος πυλώνας και το στοίχημα του SKAG Print

Κεντρικός άξονας της νέας στρατηγικής είναι η ανάπτυξη του πέμπτου πυλώνα δραστηριότητας, του SKAG Print, μέσω του οποίου η εταιρεία φιλοδοξεί να διεκδικήσει ισχυρή θέση στον χώρο των εκτυπωτικών υπηρεσιών και της δημιουργικής παραγωγής.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές δραστηριότητες της εταιρείας, που συνδέονται με τα σχολικά και γραφειακά είδη, ο νέος πυλώνας εστιάζει σε υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, με έμφαση στην προσωποποιημένη παραγωγή, το packaging και τα έντυπα υψηλής ποιότητας. Η αξιοποίηση τεχνολογιών ψηφιακής κοπής και φινιρίσματος επιτρέπει την παραγωγή μικρών και μεσαίων τιράζ με υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα, καλύπτοντας ανάγκες που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά.

Οι στόχοι που θέτει η διοίκηση είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι, ήτοι πως το SKAG Print θα συνεισφέρει άνω του 50% του συνολικού κύκλου εργασιών μέσα στην επόμενη πενταετία, με τον συνολικό τζίρο να διαμορφώνεται στα 14 εκατ. ευρώ έως το 2030 και το συγκεκριμένο σκέλος να προσεγγίζει τα 7 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά μια μετάβαση από ένα μοντέλο προϊόντων σε ένα μοντέλο υπηρεσιών, όπου η αξία δεν παράγεται μόνο από την ποσότητα, αλλά και από τη διαφοροποίηση και την προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη.

Ανάπτυξη με έμφαση στην εγχώρια αγορά

Παρά τη διεθνή της παρουσία σε 28 χώρες, η SKAG φαίνεται να επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητές της, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ελληνική αγορά. Σήμερα, οι εξαγωγές αντιστοιχούν περίπου στο 10% του κύκλου εργασιών, ποσοστό που μεταφράζεται σε περίπου 900.000 ευρώ.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με τις νέες δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες έχουν ισχυρό τοπικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα στους τομείς της προσωποποιημένης εκτύπωσης και των εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις. Παράλληλα, η είσοδος στην αγορά HORECA αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της πρόθεσης για διεύρυνση του πελατολογίου και αξιοποίηση νέων ευκαιριών.

Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν επιλεκτικά τη διεθνή δραστηριότητα. Αγορές όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Κατάρ βρίσκονται προσωρινά εκτός, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ουσιαστική πίεση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, καθώς η έκθεση σε αυτές είναι περιορισμένη. Αντίθετα, η Κύπρος παραμένει βασικός πυλώνας εξαγωγικής δραστηριότητας, με σταθερή παρουσία που μετρά πλέον τρεις δεκαετίες και συνεχίζει να αποδίδει.

Για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Μέση Ανατολή ο κ. Σκαγιάς δήλωσε στο Liberal: «σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα το 2027 στο supply chain από την στιγμή που έχουν βομβαρδιστεί εγκαταστάσεις. Το πολυπροπυλένιο και το pet θα είναι υλικά που θα είναι δυσεύρετα στην αγορά. Δεν είναι μόνο ότι θα πουλάνε οι προμηθευτές πιο ακριβά, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχει καν διαθεσιμότητα. Εμείς για φέτος έχουμε πρώτες ύλες για να βγάλουμε την σχολική χρονιά».

Παραγωγική βάση και κρίσιμα μεγέθη

Η ισχυρή παραγωγική βάση της SKAG αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο «χτίζεται» η νέα στρατηγική. Η εταιρεία διαχειρίζεται περίπου 3.000 κωδικούς προϊόντων, ενώ η ετήσια παραγωγή περιλαμβάνει 3 εκατομμύρια τετράδια και 1,8 εκατομμύρια κλασέρ.

Η ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα φτάνει τα 30.000 τεμάχια, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της εταιρείας να υποστηρίζει μεγάλους όγκους παραγωγής, ακόμη και καθώς μεταβαίνει σε πιο ευέλικτα μοντέλα.

Οι εγκαταστάσεις στο Κρυονέρι, συνολικής επιφάνειας 24.000 τ.μ., λειτουργούν ως κεντρικός κόμβος παραγωγής και διανομής, ενώ απασχολούν περισσότερους από 100 εργαζομένους. Εκεί συνδυάζεται η παραδοσιακή βιομηχανική παραγωγή με τις νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας ένα υβριδικό μοντέλο λειτουργίας.

Από τα χαρτικά στις ολοκληρωμένες λύσεις

Η SKAG έχει συνδέσει το όνομά της με εμβληματικά προϊόντα της ελληνικής αγοράς, από σχολικά τετράδια έως λύσεις αρχειοθέτησης. Ωστόσο, η στρατηγική που παρουσιάζει σήμερα δείχνει ξεκάθαρα ότι η εταιρεία επιδιώκει να υπερβεί τα όρια του παραδοσιακού της αντικειμένου.

Η δημιουργία πέντε διακριτών πυλώνων δραστηριότητας, που καλύπτουν τη μάθηση, την οργάνωση, τη δημιουργία, το παιχνίδι και πλέον την εκτύπωση, αποτυπώνει αυτή τη μετάβαση. Τέλος, να σημειώσουμε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προϊόντων και υπηρεσιών, που θα απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.