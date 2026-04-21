Σαράντης: Αγορά 8.900 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 15,05 ευρώ ανά μετοχή

Στην αγορά συνολικά 8.900 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 15,05€ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 133.913,00€ προχώρησε η εταιρεία Σαράντης, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών.

Πιο αναλυτικά:

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 23.04.2024 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, προέβη την 20η Απριλίου 2026 σε αγορά 8.900 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 15,05 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 133.913,00 ευρώ. Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η εταιρεία κατέχει συνολικά 429.316 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,67% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και κατ’ εφαρμογή του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.