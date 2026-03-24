Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα

Σε δοκιμαστική λειτουργία έθεσε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο υπερσύγχρονο κινητό μηχάνημα Χ-ray στην Ελλάδα για τον ψηφιακό έλεγχο και την καταγραφή του περιεχομένου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων που διέρχονται από τις χερσαίες και λιμενικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας. Ο πρωτοποριακός αυτός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιεί η Τελωνειακή Αρχή της ΑΑΔΕ, παρουσιάστηκε χθες σε ειδική εκδήλωση στον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρου Ασθενίδη και του Γενικού Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εμμανουήλ Μουστάκα.

Ο κ. Μουστάκας, κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ανέφερε: «Το πρώτο υπερσύγχρονο κινητό μηχάνημα X-ray, πρόκειται άμεσα να ενταχθεί στο «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου και του διασυνοριακού εγκλήματος. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω του ευρύτερου έργου που υλοποιεί για την Τελωνειακή Υπηρεσία, συμβάλλει έμπρακτα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λιμανιών μας».

Η κυρία Guilfoyle επεσήμανε: «Η προστασία των συνόρων είναι θεμελιώδης προτεραιότητα και απαιτεί αξιόπιστο εξοπλισμό. Η παράδοση του νέου συστήματος, αμερικανικής τεχνολογίας, ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια των συνόρων και αποτελεί μέρος της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες, όπως οι κινητές μονάδες σάρωσης, ενδυναμώνεται η αντιμετώπιση κρίσιμων απειλών, όπως το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία και το λαθρεμπόριο. Οι λύσεις αυτές θωρακίζουν τις πύλες εισόδου της Ελλάδας και, κατ’ επέκταση, της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας τη κοινή δέσμευση για ασφάλεια, σταθερότητα και συνεργασία».

Ο κ. Πιτσιλής στάθηκε στη σημασία της θωράκισης των συνόρων και των λιμανιών με σύγχρονες τεχνολογίες, που ενδυναμώνουν την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, σε στενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Ο κ. Ασθενίδης δήλωσε: «Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικά έργα της ελληνικής κυβέρνησης που απαντά σε κρίσιμες προκλήσεις, όπως το λαθρεμπόριο, ενισχύοντας ουσιαστικά τους μηχανισμούς ελέγχου. Μέσα από τη στενή συνεργασία με την ΑΑΔΕ, το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προς την ολοκλήρωσή του».

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας του οχήματος: οι χειριστές, μέσω τεχνολογίας ακτινοσκόπησης, έχουν τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του περιεχομένου φορτηγών και κοντέινερ που διέρχονται από χερσαία σύνορα, λιμάνια και κεντρικούς συγκοινωνιακούς κόμβους.

Το κινητό μηχάνημα Χ-ray επιτρέπει τον πλήρη και αξιόπιστο έλεγχο των φορτίων χωρίς να απαιτείται η αποσφράγιση ή η εκφόρτωσή τους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή των εμπορευμάτων. Εντάσσεται στο ευρύτερο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, το οποίο ανέλαβε και υλοποιεί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού (μπάρες διέλευσης, κάμερες αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων κ.ά.) και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων. Η υλοποίησή του αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη και καταστολή του λαθρεμπορίου σε κρίσιμους τομείς, όπως τα πετρελαιοειδή, τα καπνικά προϊόντα, ο καφές και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.