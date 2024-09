Power On! Blue Benefit: Νέα ανταγωνιστικά σταθερά προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος από την ελίν

Με 70 χρόνια εμπειρίας στην ελληνική αγορά, η ελίν έχει εισέλθει από το 2019 δυναμικά στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος με το εμπορικό σήμα ελίν electricon και διαθέτει πανελλαδικά ηλεκτρική ενέργεια σε κατοικίες και επιχειρήσεις για όλες τις κατηγορίες πελατών, χαμηλής και μέσης τάσης.

Όπως πάντα, ανταποκρινόμενη στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών, η ελίν ανακοινώνει για τον μήνα Σεπτέμβριο δύο νέα προνομιακά προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες.

Αναλυτικότερα, με τα νέα προγράμματα Power On! Blue Benefit Οικιακό για οικιακούς καταναλωτές και Power On! Blue Benefit Γ21 για επαγγελματικές παροχές έως 25kVA, η ελίν παρέχει σταθερές χρεώσεις για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Με τη μοναδική σταθερή τιμή/ kWh 0,125€, δίνεται η δυνατότητα 12μηνης δέσμευσης συμβολαίου με κλειδωμένη τιμή, χωρίς καμία αναπροσαρμογή της χρέωσης*. Σημειώνεται ότι και τα δύο νέα προνομιακά προγράμματα προσφέρουν δώρο 200 πόντους ελίν up επιβράβευσης κάθε μήνα σε όσους τα επιλέξουν.

Τα νέα προγράμματα Power On! Blue Benefit Οικιακό & Power On! Blue Benefit Γ21 είναι διαθέσιμα έως 30/09/2024

Αναλυτικές πληροφορίες για τα νέα προγράμματα της ελίν υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

* Αφορά την κατηγορία πελατών Γ1 και Γ1Ν (Power On! Blue Benefit οικιακό) και Γ21 (Power On! Blue Benefit Γ21)