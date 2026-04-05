Ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία αφήνει ο κλάδος των εκθέσεων, σύμφωνα με τη νέα έρευνα που παρουσιάστηκε από τον Σύνδεσμο Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ) σε συνεργασία με την ALCO. Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια δραστηριότητα που ξεπερνά τον στενό πυρήνα της επιχειρηματικής προβολής, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής οικονομικής δραστηριότητας.

Σχεδόν 900.000 επισκέπτες συμμετέχουν κάθε χρόνο σε εκθέσεις στην Ελλάδα, με τη συνολική δαπάνη να αγγίζει τα 340 εκατ. ευρώ. Από αυτά, σημαντικό μερίδιο προέρχεται τόσο από Έλληνες επισκέπτες και εκθέτες, όσο και από διεθνείς συμμετέχοντες, οι οποίοι εμφανίζουν υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη.

Η συνολική συμβολή του κλάδου εκτιμάται ότι προσεγγίζει ακόμη και το 1 δισ. ευρώ, αν συνυπολογιστούν οι ευρύτερες επιδράσεις στην οικονομία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως κρίσιμου πυλώνα ανάπτυξης.

Τουρισμός 12 μηνών: Πάνω από 1,5 εκατ. διανυκτερεύσεις

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας είναι η συμβολή των εκθέσεων στον τουρισμό, ιδιαίτερα σε περιόδους χαμηλής ζήτησης. Οι εκθέσεις συνδέονται με περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο διανυκτερεύσεις ετησίως, κυρίως μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενισχύοντας ουσιαστικά τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος εκτός καλοκαιρινής σεζόν.

Ενδεικτικό της δυναμικής είναι ότι ένας στους δύο επισκέπτες δηλώνει πως παρατείνει τη διαμονή του στην πόλη όπου πραγματοποιείται η έκθεση για λόγους αναψυχής. Παράλληλα, 6 στους 10 ταξιδεύουν με συνοδούς, ενισχύοντας περαιτέρω τη ζήτηση σε ξενοδοχεία, εστίαση και μεταφορές. Όπως σημειώθηκε χαρακτηριστικά, «σε μήνες που ο τουρισμός είναι πεσμένος, οι εκθέσεις γεμίζουν τα ξενοδοχεία», αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στη διασπορά της τουριστικής κίνησης.

Ανθεκτικότητα εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, ο κλάδος εμφανίζεται αξιοσημείωτα ανθεκτικός. Όπως υπογραμμίστηκε από τον πρόεδρο του ΣΟΚΕΕ, Θεόδωρου Βώκου, καμία ελληνική έκθεση δεν έχει επηρεαστεί ή ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ενώ οι ξένοι συμμετέχοντες εξακολουθούν να εκδηλώνουν ισχυρό ενδιαφέρον για παρουσία στην Ελλάδα.

Η διαπίστωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις, από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δημιουργούν αβεβαιότητα στις διεθνείς μετακινήσεις και επενδύσεις.

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, αναδείχθηκε έντονα η ανάγκη για στρατηγική προσέγγιση του κλάδου. Οι εκθέσεις συνδέονται άμεσα με τη δομή της παραγωγής και την εξαγωγική δυναμική της χώρας.

Όπως τονίστηκε, από τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκο, η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει τη βιομηχανική και αγροτική της παραγωγή, καθώς η συρρίκνωση της εγχώριας παραγωγής θα οδηγήσει αναπόφευκτα και σε μείωση της εκθεσιακής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η αγροδιατροφή. Παράλληλα, η εξωστρέφεια αναδείχθηκε ως βασικός άξονας, καθώς οι εκθέσεις αποτελούν εργαλείο αύξησης των εξαγωγών και ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τεχνολογία και νέα εποχή για τον κλάδο

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες ψηφιακές δυνατότητες δεν αποτελούν απλώς εργαλεία, αλλά σηματοδοτούν μια συνολική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των εκθέσεων.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης είπε στην εκδήλωση μεταξύ άλλων ότι η ταχεία προσαρμογή του κλάδου στα νέα δεδομένα θεωρείται κρίσιμη, προκειμένου να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση του στο διεθνές περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, προτάθηκε και η ενίσχυση της συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα, ώστε να ενσωματωθούν καινοτόμες πρακτικές.

Διεθνής θέση και φιλοδοξίες

Η Ελλάδα κατατάσσεται σήμερα στο top 10 των διοργανωτών εκθέσεων διεθνώς, με στόχο την είσοδο στην πρώτη πεντάδα. Παρά τις προκλήσεις, ο κλάδος εμφανίζει δυναμική, με ισχυρούς τομείς όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός και η αγροδιατροφή.

Ωστόσο, παραμένει ζητούμενο η αύξηση του ποσοστού των ξένων επισκεπτών, καθώς και η συνολική ενίσχυση της διεθνούς απήχησης των ελληνικών εκθέσεων.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δρομολογούμενη δημιουργία συνεδριακού κέντρου στο Φάληρο, που φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό δεκαετιών στην Αθήνα.

Παράλληλα, φορείς της αγοράς ζητούν τη διαμόρφωση εθνικής εκθεσιακής πολιτικής, με σαφή αναπτυξιακή στρατηγική και συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων.

Τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας είναι εξίσου ενθαρρυντικά. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων φτάνει το 8 στα 10, ενώ στους ξένους επισκέπτες αγγίζει το 8,6. Επιπλέον, το 88% δηλώνει ότι η ίδια η Ελλάδα αποτελεί ισχυρό κίνητρο συμμετοχής.

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι ο εκθεσιακός κλάδος δεν είναι απλώς ένα εργαλείο προβολής, αλλά ένας πολυδιάστατος μηχανισμός ανάπτυξης, με ισχυρές προοπτικές.

Σε ένα περιβάλλον προκλήσεων, οι εκθέσεις φαίνεται πως μπορούν να αποτελέσουν όχι μόνο ανάχωμα, αλλά και επιταχυντή για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα πιο εξωστρεφές και ανταγωνιστικό μοντέλο.