PeopleCert: «Βλέπει» Νέα Υόρκη - Σταθερά ανοδικά αποτελέσματα

Με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που αποτυπώθηκαν στα οικονομικά αποτελέσματα του 2022, πρώτο πλήρες οικονομικό έτος μετά την εξαγορά της AXELOS, με αύξηση τζίρου κατά 48% και EBITDA κατά 647%, η PeopleCert που πλέον έχει καταστεί παγκόσμιο brand στον τομέα των πιστοποιήσεων, με παρουσία σε 230 χώρες, στοχεύει πλέον στην είσοδο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

«Έχουμε εξετάσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα και τις αγορές του Χονγκ Κονγκ, της Ευρώπης (Λονδίνο), αλλά πιστεύουμε ότι το μέγεθός μας δικαιολογεί μια είσοδο στην αγορά της Νέας Υόρκης. Πλέον είμαστε μια εταιρεία με παγκόσμιο αποτύπωμα, ενώ η αμερικανική αγορά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη για εμάς μετά τη Μ. Βρετανία, οπότε δικαιολογεί μια τέτοια εισαγωγή», δήλωσε χθες κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εταιρείας σε δημοσιογράφους ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του oμίλου Βύρων Νικολαΐδης, από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο.

Ειδικότερα όσον αφορά στις οικονομικές επιδόσεις, ο όμιλος αύξησε τον κύκλο εργασιών του κατά 48% και την κερδοφορία του (EBITDA) κατά 647% επιτυγχάνοντας τις υψηλότερες πωλήσεις (£117,7 εκατ./€138,1 εκατ.) καθώς και το υψηλότερο αποτέλεσμα στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) (£77,2 εκατ./€90,6 εκατ.) στην ιστορία του.

Πιο συγκεκριμένα το 2022 σημειώθηκε, 48% αύξηση του κύκλου εργασιών, που ανήλθε στα £117,7 εκατομμύρια (€138,1 εκατ.) σε σύγκριση με £79,6 εκατομμύρια (€92,7 εκατ.) το 2021.

Εντυπωσιακή είναι η κατά 647% αύξηση στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα £77,2 εκατομμύρια (€90,6 εκατ.) έναντι £10,3 εκατομμύρια (€12 εκατ.) στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Oι πιστοποιήσεις Business & IT (συμπεριλαμβανομένων των ITIL®, PRINCE2® και DevOps®) παρουσιάζουν αύξηση 42% ενώ οι πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας (LanguageCert®), αύξηση κατά 61%.

Παράλληλα μειώθηκε κατά 44.2% το κόστος πωλήσεων σε £17,4 εκατ. (€20,5 εκατ.) το 2022 από £31,3 εκατ. (€36,4 εκατ.) το 2021 με αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού κέρδους κατά 107.3% στα £100,3 εκατ. (€117,6 εκατ.) από £48,4 εκατ. (€56,3 εκατ.) το 2021 και την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους από 60,7% σε 85,2%. Internal

Με εφαλτήριο την εξαγορά της βρετανικής AXELOS τον Ιούλιο του 2021 – η οποία εδραίωσε τον όμιλο ως τον πρώτο ελληνικό μονόκερο με αποτίμηση άνω του €1 δις – η PeopleCert υλοποίησε με ταχύτητα τους στόχους της.

Ειδικότερα, ολοκλήρωσε τις συνέργιες και την ενσωμάτωση της AXELOS 12 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και επεκτάθηκε στους τομείς του Βusiness Analysis, Software Quality και Software Testing μέσω της εξαγοράς των QAI πιστοποιήσεων και στη δημιουργία επίσημου εκπαιδευτικού υλικού (Official Training Material) μέσω εξαγοράς εκπαιδευτικού υλικού από την ΙΤpreneurs.

Με τα αποτελέσματα αυτά, η PeopleCert ενισχύει περαιτέρω την ηγετική της θέση παγκοσμίως.

Η εικόνα της εταιρίας σε περαιτέρω δείκτες την 31η Δεκεμβρίου 2022, δείχνει Συνολικό Ενεργητικό αυξανόμενο στα £469,9 εκατομμύρια (€529,8 εκατ.) στις 31 Δεκεμβρίου 2022 από £421,7 εκατομμύρια (€501,9 εκατ.) στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Την ίδια χρονική στιγμή το Κυκλοφορούν Ενεργητικό αυξήθηκε σε £68,4 εκατομμύρια (€77,1 εκατ.) στις 31 Δεκεμβρίου 2022 από £28,4 εκατομμύρια (€33,8 εκατ.) στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του έτους ο κύριος Β. Νικολαϊδης ανέφερε ότι «Τα ισχυρά αυτά οικονομικά αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και αντικατοπτρίζουν την υγιή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και αγορές που δραστηριοποιούμαστε καθώς δεν συμπεριλαμβάνουν one-off, big items. Έχουμε κτίσει τη βάση για να συνεχίσουμε να κινούμαστε ισχυρά ανοδικά και τα επόμενα χρόνια».

Σημειώνεται πως η PeopleCert αποτελεί τον πρώτο ελληνικό «μονόκερο» (Unicorn) καθώς είναι η πρώτη startup εταιρεία που έφτασε και ξεπέρασε την αποτίμηση των 1 δισ. ευρώ. Ιδρύθηκε το 2000 και μέσα σε αυτά τα 23 χρόνια έχει καταφέρει να καταστεί παγκόσμιος «παίκτη» στις πιστοποιήσεις επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων.

Έχοντας χτίσει το δικό της brand την 20ετία 2000 έως 2020, πλέον την τελευταία τριετία επιδίδεται σε στρατηγικές εξαγορές που «κουμπώνουν» με την κουλτούρα και την εξειδίκευση του ομίλου και αυξάνουν το αποτύπωμά της σε περισσότερες χώρες, κρατικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Παράλληλα, διατηρεί στην Ελλάδα το κεντρικό της hub τεχνολογίας, έρευνας και ανάπτυξης, μολονότι η χώρα μας αποτελεί μόλις το 2% του κύκλου εργασιών της.

Τα τελευταία τρία χρόνια η PeopleCert έκανε στρατηγικές εξαγορές, αποκτώντας κορυφαίες εταιρείες και οργανισμούς, όπως η βρετανική Axelos έναντι 450 εκατ. ευρώ, η QAI η οποία διαθέτει πιστοποιήσεις στους τομείς IT & Digital Transformation, Project Management, Business και Γλωσσομάθειας και το International Association for Six Sigma Certification (IASSC), που παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.