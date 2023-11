Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση που στοχεύει σε ένα καλύτερο σήμερα και αύριο

Η υιοθέτηση στρατηγικών ανάπτυξης βάσει των κριτηρίων ESG αντανακλά την αυξανόμενη αναγνώριση, ότι οι βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές δεν ωφελούν μόνο την κοινωνία και τον πλανήτη, αλλά δημιουργούν και μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και την ουσιαστική μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Για αυτό και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ακολουθεί ένα διευρυμένο – και παράλληλα πολύ συγκεκριμένο – πλαίσιο, που σχετίζεται με την περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνησή της, με κεντρικό μήνυμα «Together Towards ZERO and Beyond».

Η στρατηγική ESG της εταιρείας με πυρήνα το «ΜΗΔΕΝ» έχει ως μακροπρόθεσμο σταθμό το 2040 και ενδιάμεσο το 2030, και ξεδιπλώνεται μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων που περιλαμβάνει τους παρακάτω πυλώνες:

ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα άνθρακα: Αφορά στη δέσμευση της εταιρείας για ετήσια μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία με συγκεκριμένες πρακτικές και πρωτοβουλίες, κατά την τελευταία τριετία πέτυχε μείωση 10% στις εκπομπές CO2 και στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας, ενώ έχει σημειώσει μείωση κατά 9% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και στις δύο παραγωγικές της μονάδες, στη Σίνδο και τη Ριτσώνα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, ολοκλήρωσε την υποδομή για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, προς την κάλυψη ενεργειακών αναγκών στο εργοστάσιό της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη σουηδική εταιρεία “Absolicon”. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια καινοτόμα πρακτική για τον κλάδο της ζυθοποιίας ευρύτερα, με σκοπό τη σταδιακή απαλλαγή από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, αξιοποιώντας ολοένα και περισσότερες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συγκεκριμένα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια, μετατρέποντας την σε θερμική, για την παραγωγή ατμού, καλύπτοντας ανάγκες που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα της εταιρείας προς την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2030.

Στον παραπάνω στόχο έρχονται να προστεθούν και οι δύο νέοι πυλώνες του προγράμματός της, το ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα πρώτων υλών, που αφορά στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών καλλιέργειας και επεξεργασίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας και το ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα συσκευασιών, που αφορά στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον και πλήρως ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις συσκευασίες της, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχώρησε το 2022 στην αφαίρεση του πράσινου χρώματος από τα DraughtMaster βαρέλια της, με στόχο την ενίσχυση των τρόπων ανακύκλωσής τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ σπατάλη νερού: Για την εξοικονόμηση του νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή των προϊόντων της, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ενέργειες ανακύκλωσής του, επιτυγχάνοντας τη μείωση της κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία και στα δύο εργοστάσιά της κατά 13% την τελευταία τριετία. Ενδεικτική ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του πλυντηρίου επιστρεφόμενων φιαλών, στο ζυθοποιείο της Σίνδου, με αποτέλεσμα τη μείωση κατά 10% του νερού της τελικής έκπλυσης, με ταυτόχρονη ανάκτηση και επαναχρησιμοποίησή του.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ανεύθυνη κατανάλωση: Η διάχυση του μηνύματος της κατανάλωσης με υπευθυνότητα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του πλαισίου δράσεων της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, με ενέργειες που αφορούν τόσο στα εσωτερικά της κοινά όσο και στην κοινωνία ευρύτερα. Έτσι, μέσα από δράσεις, προγράμματα και συνέργειες, η εταιρεία προωθεί ενεργά το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης, ενώ παράλληλα διευρύνει την κατηγορία προϊόντων της με χαμηλή περιεκτικότητα ή καθόλου αλκοόλ, καθώς και τις περιστάσεις κατανάλωσής τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ατυχήματα στην εργασία: Η Υγεία και η Ασφάλεια των ανθρώπων της αποτελεί ουσιαστική προτεραιότητα, για αυτό και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα ολιστικό πρόγραμμα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων της. Μέσω του εν λόγω προγράμματος έχει επιτευχθεί αύξηση 2% στο ποσοστό συμμόρφωσης ως προς τους «Βασικούς Κανόνες Ασφαλείας» και αύξηση 22% των αναφορών ως προς τις μη ασφαλείς συμπεριφορές την τελευταία διετία. Την ίδια στιγμή, σε όλες τις εγκαταστάσεις της πανελλαδικά, υπάρχουν «πρεσβευτές» για θέματα Υγείας και Ασφάλειας, καθώς και ομάδες «Πρώτων Βοηθειών», ενώ καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, ο οργανισμός πραγματοποιεί πληθώρα δράσεων που αφορούν σε πρακτικές και θεωρητικές εκπαιδεύσεις, workshops, «Ημέρες Υγείας & Ασφάλειας», μηνιαίες ενημερωτικές συναντήσεις, καθώς και εσωτερικές καμπάνιες ενημέρωσης. Στόχο της εταιρείας αποτελεί η σταδιακή μείωση του ποσοστού των ατυχημάτων σε ετήσια βάση, με βασικό μακροπρόθεσμο στόχο τον ΜΗΔΕΝΙΚΟ αριθμό ατυχημάτων στο περιβάλλον εργασίας έως το 2030.

Οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις, δράσεις αλλά και οι στόχοι που έχουν τεθεί, στοχεύουν ουσιαστικά στην επιστροφή αξίας προς τους ανθρώπους της, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, την αγορά και ευρύτερα την κοινωνία. Με απόλυτη επίγνωση, ενσυναίσθηση και σεβασμό η Ολυμπιακή Ζυθοποιία στοχεύει με αυτόν τον τρόπο, σε ένα ουσιαστικά βιώσιμο μέλλον, υπηρετώντας πιστά τον εταιρικό Σκοπό της, να «Ζυθοποιεί για ένα καλύτερα σήμερα και αύριο!»

Μάθετε περισσότερα εδώ: ob-esg-report-2022.pdf (olympicbrewery.gr)