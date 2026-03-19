Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ την τριετία 2024-2026 και νέα προϊόντα ενόψει άνευ αλκοόλ

«Επενδύουμε με συνέπεια και μακροπρόθεσμη προοπτική στην ελληνική αγορά», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, Marcin Burdach, δίνοντας τον τόνο για την επόμενη ημέρα του ομίλου. Το 2026 βρίσκει την εταιρεία στη μέση της υλοποίησης ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 30 εκατ. ευρώ, με βασικούς άξονες τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ενίσχυση της παρουσίας στο κανάλι HORECA.

Ήδη, σε επίπεδο υποδομών, έχουν επενδυθεί 37,1 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη των δύο εργοστασίων σε Ριτσώνα και Σίνδο, ενώ το νέο πλάνο έρχεται να «κουμπώσει» πάνω σε αυτή τη βάση. Στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, με την εταιρεία να δηλώνει ότι βρίσκεται ήδη εντός των στόχων της για τη χρονιά.

Κομβικό ρόλο στη στρατηγική για το 2026 διαδραματίζει η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία επιδιώκει να φέρει στην αγορά προϊόντα που δεν υπάρχουν ακόμη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε επιλογές με χαμηλό ή μηδενικό αλκοόλ, αλλά και σε premium κατηγορίες. Η τάση αυτή δεν είναι μόνο ελληνική, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη διεθνή μεταστροφή της κατανάλωσης.

Παράλληλα, το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για το brand Kaiser, που συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας, με την εταιρεία να λανσάρει επετειακή συσκευασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τη συνολική αγορά μπύρας, η Kaiser κινήθηκε ανοδικά το 2025, καταγράφοντας μονοψήφια αύξηση πωλήσεων.

Ωστόσο, το περιβάλλον παραμένει αβέβαιο. Όπως παραδέχθηκε διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, το επιχειρηματικό πλάνο δεν είχε ενσωματώσει γεωπολιτικούς παράγοντες, όπως οι εξελίξεις στον πόλεμο και οι επιπτώσεις τους σε μεταφορές και κόστος ενέργειας θα φανούν αργότερα, ειδικά εάν συνεχιστεί η κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, ο ανταγωνισμός θεωρείται κινητήριος δύναμη, που ωθεί την εταιρεία να εξελίσσεται διαρκώς.

Μια δύσκολη χρονιά για την αγορά, με μετατόπιση στη λιανική

Το 2025 αποτέλεσε μια απαιτητική χρονιά για το σύνολο του κλάδου ποτών και αναψυκτικών. Οι πληθωριστικές πιέσεις περιόρισαν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, επηρεάζοντας άμεσα την κατανάλωση προϊόντων που δεν θεωρούνται πρώτης ανάγκης. Το αποτέλεσμα ήταν η συνολική αγορά μπύρας στην Ελλάδα να καταγράψει πτώση είπε μεταξύ άλλων ο κ. Burdach υπογραμμίζοντας ότι ιδιαίτερα έντονη ήταν η κάμψη στο κανάλι HORECA, καθώς οι καταναλωτές περιόρισαν τις εξόδους τους. Αντίθετα, τα σούπερ μάρκετ αναδείχθηκαν σε «κερδισμένους» της χρονιάς, απορροφώντας μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, καθώς η κατανάλωση μεταφέρθηκε στο σπίτι.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατάφερε να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά, διατηρώντας τις πωλήσεις της στα επίπεδα του 2024 και αυξάνοντας την αξία τους. Η στρατηγική της εταιρείας δεν ήταν αμυντική, αλλά επενδυτική και επέλεξε να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της και να στηρίξει ενεργά το δίκτυο συνεργατών και διανομέων.

Η εισαγωγή νέων προϊόντων, όπως η 1664 Blanc και η ΦΙΞ Άνευ Σαγκουίνι, καθώς και η είσοδος στην κατηγορία 0.0, αποτέλεσαν βασικά εργαλεία για τη διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας. Παράλληλα, η εστίαση στο HORECA παρέμεινε ισχυρή, με στοχευμένες επενδύσεις για την ενίσχυση της θέσης της στον συγκεκριμένο, κρίσιμο κλάδο.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο με 3.000 σημεία παράδοσης και 36.000 σημεία πώλησης πανελλαδικά, ενώ εξάγει προϊόντα σε 35 χώρες και στις πέντε ηπείρους. Περίπου το 20% της παραγωγής στην Ελλάδα κατευθύνεται σε εξαγωγές, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Στο εργοστάσιο της Ριτσώνας, όπου απασχολούνται περίπου 50 εργαζόμενοι, η παραγωγή βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες και αυτοματισμούς, με τρεις γραμμές για φιάλη, κουτάκι και βαρέλι. Η δυναμικότητα φτάνει τις 20.000 φιάλες και τις 22.000 κουτάκια την ώρα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ποιοτικό έλεγχο, ακόμη και στα επιστρεφόμενα μπουκάλια.

Βιωσιμότητα και πράσινη μετάβαση στο επίκεντρο

Πέρα από την εμπορική στρατηγική, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εντείνει τη δραστηριότητά της στον τομέα της βιωσιμότητας, ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του ομίλου Carlsberg. Το νέο πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε πρόσφατα, βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες και θέτει φιλόδοξους στόχους έως το 2032.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η πλήρης κάλυψη των δραστηριοτήτων με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και η αύξηση του ποσοστού των προϊόντων χωρίς αλκοόλ στο 35% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Ήδη, η εταιρεία χρησιμοποιεί «πράσινη» ενέργεια μέσω παρόχου, ενώ εξετάζει την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και στη Ριτσώνα, όταν το επιτρέψουν οι υποδομές του δικτύου.

Σημαντική είναι και η πρόοδος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Το 92% των φιαλών είναι επιστρεφόμενες, γεγονός που μειώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ωστόσο, η διοίκηση εκφράζει επιφυλάξεις για την εφαρμογή του συστήματος επιστροφής εγγύησης (DRS), εκτιμώντας ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη διαχείριση πρώτων υλών.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε τεχνολογίες που διασφαλίζουν τη σταθερή ποιότητα και την αποδοτική χρήση φυσικών πόρων, όπως τα προηγμένα συστήματα επεξεργασίας νερού με πολλαπλές οσμώσεις. Η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί επίσης προτεραιότητα, με τακτικές ασκήσεις και συστήματα ανίχνευσης κινδύνων σε όλη την παραγωγική διαδικασία.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι σε επίπεδο οικονομικής συνεισφοράς, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία παραμένει σημαντικός παράγοντας για την ελληνική οικονομία, έχοντας καταβάλει 224 εκατ. ευρώ σε φόρους την περίοδο 2021–2024.