O Πύργος Πειραιά άνοιξε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά για το κοινό του Open House Athens

Ο εμβληματικός Πύργος Πειραιά άνοιξε τις πόρτες του για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο κοινό του Open House Athens, το Σάββατο 4 Απριλίου, υποδεχόμενος εκατοντάδες επισκέπτες που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα τοπόσημα της πόλης.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιήθηκαν από τους εθελοντές του Open House Athens, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης στο κτήριο. Κατά τη διάρκειά τους, οι επισκέπτες γνώρισαν την ιστορία του Πύργου, τις αρχιτεκτονικές καινοτομίες και τις πρωτοποριακές βιοκλιματικές λύσεις που τον καθιστούν έναν σύγχρονο, βιώσιμο ουρανοξύστη διεθνών προδιαγραφών.

Μετά από σχεδόν μισό αιώνα εγκατάλειψης, ο Πύργος Πειραιά αναγεννήθηκε μέσω της Piraeus Tower A.E., κοινοπραξίας της DIMAND, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και της PRODEA Investments, κατόπιν σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο Πειραιά. Σήμερα, αποτελεί τον πρώτο πράσινο ουρανοξύστη της Ελλάδας, έχοντας λάβει την ανώτατη πιστοποίηση LEED Platinum, και λειτουργεί ως ένας σύγχρονος προορισμός μεικτών χρήσεων.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας του κτηρίου, επισκεπτόμενο επιλεγμένους χώρους γραφείων, το γυμναστήριο, τον χώρο wellness, το εστιατόριο, καθώς και τους εμπορικούς χώρους. Περιηγήθηκε στο κατάστημα αθλητικών ειδών του βρετανικού κολοσσού JD Sports, το οποίο αποτέλεσε τον πρώτο χώρο που λειτούργησε στον Πύργο Πειραιά μετά την αναγέννησή του, ανοίγοντας τις πόρτες του στο κοινό τον Δεκέμβριο του 2023. Ο χώρος αναπτύσσεται σε πολλαπλά επίπεδα, με προηγμένο σχεδιασμό που ενισχύει τη ροή των επισκεπτών και αναδεικνύει τη δυναμική ταυτότητα του brand.

Παράλληλα, επισκέφθηκαν το μεγαλύτερο κατάστημα Zara και Zara Home στην Ελλάδα, έναν καινοτόμο retail προορισμό με ξεχωριστή αρχιτεκτονική προσέγγιση. Ο interior σχεδιασμός βασίζεται σε minimal επιλογές, ώστε να αναδεικνύεται η κολεξιόν, ενώ το κατάστημα ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες, όπως customer points, self check-out ταμεία και ειδικά διαμορφωμένους χώρους έξυπνων δοκιμαστηρίων.

Η ξενάγηση συνεχίστηκε σε επιλεγμένους γραφειακούς χώρους, μεταξύ των οποίων ο 15ος όροφος, όπου στεγάζεται η NorthStandard, ένας από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς P&I με παρουσία σε όλα τα μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως. Οι επισκέπτες γνώρισαν έναν σύγχρονο χώρο εργασίας open plan, με διακριτές ζώνες συνεργασίας, συναντήσεων, εστίασης και χαλάρωσης, που ενισχύουν την ευελιξία και την ευημερία των εργαζομένων, σε συνδυασμό με την πανοραμική θέα.

Στον 7ο όροφο, επισκέφθηκαν τα γραφεία της Ocean Network Express, μιας διεθνούς ναυτιλιακής εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με παγκόσμια δραστηριότητα. Ο χώρος χαρακτηρίζεται από σύγχρονη αρχιτεκτονική ταυτότητα, λειτουργικό σχεδιασμό και έμφαση στη διασύνδεση των ομάδων, δημιουργώντας ένα αποδοτικό και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Στη συνέχεια, οι επισκέπτες κατευθύνθηκαν στον 4ο όροφο, όπου φιλοξενείται το γυμναστήριο Athlesis, το οποίο είναι ανοιχτό τόσο για τους ενοίκους του κτηρίου όσο και για το ευρύ κοινό. Το Athlesis προσφέρει υπηρεσίες personal training και ομαδικά προγράμματα άσκησης, συνδυάζοντας τις τελευταίες τεχνολογίες fitness με εξατομικευμένες προσεγγίσεις.

Στον ίδιο όροφο, έχει διαμορφωθεί και ένας χώρος wellness από την Piraeus Tower, σχεδιασμένος για την ενίσχυση της καθημερινής ευεξίας των εργαζομένων. Ο χώρος λειτουργεί ως ένα ήρεμο καταφύγιο για αποφόρτιση και χαλάρωση, ενώ περιλαμβάνει και ειδικά διαμορφωμένο χώρο θηλασμού και άντλησης μητρικού γάλακτος, εξασφαλίζοντας ιδιωτικότητα και άνεση. Η χρωματική παλέτα, με κυρίαρχο το μπλε, ενισχύει την αίσθηση ηρεμίας και συνδέεται με το θαλάσσιο στοιχείο της πόλης.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε στους χώρους εστίασης του κτηρίου, όπου ένα σύγχρονο γαστρονομικό σύνολο, με τα Nice n Easy Café, Nice n Easy Bistrot, Majestic και Cloud 9, υποδέχεται επισκέπτες και ενοίκους, προσφέροντας μοναδική θέα προς το λιμάνι του Πειραιά.

Ο Πύργος Πειραιά, μέσα από την ανοιχτή αυτή εμπειρία, ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο ένα κτήριο μπορεί να επανασυνδεθεί με την πόλη και τους ανθρώπους της.